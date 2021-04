Zástupci Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického pro ně vybrali 280 balíčků a ve čtvrtek 8. dubna jim je v českobudějovické nemocnici předali.

Martina Fürstová, ředitelka Diecézního centra pro rodinu Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického, uvedla, že balíčky obsahují drobné sladkosti, slané pochutiny, kávu, čaje, džusy, ale i jarní květiny v květináčích. Tyto drobné dárky přinášeli lidé během Svatého týdne do kostelů nebo do kanceláře pastoračního střediska. Do každého balíčku je přiložen také vzkaz, poděkování nebo povzbuzení od vděčných farníků, Hnutí Fokoláre a pastoračního střediska.

„Doufáme, že naše balíčky potěší ty, kteří jsou v první linii boje s pandemií Covid-19. Zdravotníci se obětavě starají o naše nemocné spoluobčany a blízké již celý rok. Práce je to velmi těžká, jak po fyzické, tak po psychické stránce. Mám s tím i vlastní zkušenost, protože od listopadu pomáhám o víkendech v nemocnici v Jindřichově Hradci jako zdravotní sestra. Velmi dobře víme, že lidé si služby zdravotníků velmi váží a dali jsme jim možnost, aby svou vděčnost vyjádřili také něčím hmatatelným. Proto jsme během Svatého týdne v českobudějovických farnostech zorganizovali akci Balíčky pro zdravotníky,“ vysvětlovala Martina Fürstová.

Dodala, že inspirací pro tuto akci bylo Hnutí Fokoláre – Dílo Mariino v Praze, které spojilo tři farnosti a prostřednictvím vybraných balíčků vyjádřilo vděčnost zdravotníkům v nemocnici Motol. V Českých Budějovicích si organizaci na svá bedra vzalo Pastorační středisko, ke kterému se připojilo Hnutí Fokoláre, děkanství u sv. Mikuláše, petrínská farnost, salesiánská farnost, farnost u sv. Jana Nepomuckého, kostel Božského srdce Páně a kostel u sv. Josefa.

Českobudějovičtí farníci byli velice štědří – z jejich darů bylo možno připravit 280 balíčků. „Jedna rodina ze Sušice dokonce poslala pro zdravotníky tisícovku s tím, aby organizátoři sami nakoupili něco dobrého. Velmi dojemné byly také některé vzkazy," řekla Martina Fürstová.

V balíčcích mohli zdravotníci pracující na odděleních s covidovými pacienty a také pracovníci očkovacího centra najít vzkazy jako například: