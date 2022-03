Nejvíc lidí je ale možné ubytovat v bývalém hotelu Vltava, který vlastní místní podnikatel. „Objekt je prázdný, jeho majitel ho dá k dispozici, pro příští dva roky navíc měl s objektem zásadní plány,“ popsala starostka. Na každém z pětadvaceti pokojů je možné ubytovat dva až tři lidi, někde může být i dětská postýlka. K dispozici by byly i dva apartmány. Celkem je možné tam ubytovat asi devadesát lidí. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Na každém patře je kuchyňka. K dispozici je klubovna, kde bude možné zřídit místo pro dětskou skupinu. „V přízemí, kde byla kuchyně a restaurace, bychom mohli mít společenskou místnost, zázemí pro správce a také středisko výdeje materiální pomoci,“ uvedla s tím, že tuto variantu vedení města Vimperk konzultovalo s krajským úřadem. S největší pravděpodobností přijedou objekt prohlédnout hasiči a hygienici.

Na akci Vimperk pro Ukrajinu se vybralo přes 40 tisíc

Pokud dojde ke zprovoznění bývalého hotelu Vltava, město vyhlásí další materiální sbírku na vybavení pokojů nábytkem. "Odpadlo by nám ale shánění skříní, které jsou na každém z pokojů vestavěné. Objekt je v centru, vše by bylo soustředěné na jednom místě. Hledáme model zprovoznění ve spolupráci město a majitel objektu tak, aby byl optimální. Pokud se domluvíme, jde o ideální místo v dochůzkové vzdálenosti," popsala Jaroslava Martanová. Místostarosta Zdeněk Kuncl doplnil, že celý objekt by mohl být připraven za zhruba měsíc a půl. Pokud by někdo do Vimperka přišel dřív, využije město prostory vlastních bytů a ubytoven. Vimperští by rozhodně chtěli provozovat informační službu právě v objektu bývalého hotelu.