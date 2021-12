Pro Senovážné vybrali osm ateliérů, změny na budějovickém náměstí budou velké

O další krok postoupily přípravy na velké změny Senovážného náměstí v Českých Budějovicích. V architektonické soutěži vybrala porota osm ateliérů, z nichž vzejdou tři finalisté.

Rampa by mohla v budoucnu vést do nových podzemních garáží na českobudějovickém Senovážném náměstí. Nad zemí by objekt mírně přesáhl nynější parkoviště. | Foto: Vizualizace: magistrát města České Budějovice

Podzemní parkoviště nebo otevření Mlýnské stoky, to jsou změny, které naplánovala českobudějovická radnice pro Senovážné náměstí. Město kvůli chystanému záměru pořádá architektonickou soutěž. V soutěži teď porota ze třiceti přihlášených ateliérů vybrala osm, z nichž vzejdou tři finalisté. Porotci architektonické soutěže na úpravu Senovážného náměstí minulý týden hodnotili celkem 30 podaných portfolií od českých i zahraničních ateliérů a vybrali osm týmů, které zpracují návrhy do 1. fáze soutěže. Z těch bude následně vybrána trojice nejlepších konceptů, které se ve 2. fázi dopracují a ve druhém čtvrtletí roku 2022 se představí veřejnosti. Mezi účastníky je celá řada předních českých architektů. Konkrétně jde o studio Pavel Hnilička Architects + Planners, které nedávno vyhrálo mezinárodní soutěž na Vítězné náměstí v Dejvicích nebo ateliér Projektil architekti, autoři novostavby Národní technické knihovny, včetně parku a náměstí v jejím okolí. Studio Perspektiv, jež mělo úspěšnou účast na soutěžích na pražské náměstí Jiřího z Lobkovic a náměstí u Masarykova nádraží. Pro účely soutěže se spojilo s krajinářským ateliérem Partero, který letos obdržel ocenění Park roku za realizaci parku Stromovka v Humpolci. Dalšími vybranými účastníky soutěže jsou sdružení Consequence forma z Brna a Djao Rakitine z Londýna, ateliér AOC a Šmídová Landscape Architects z Prahy nebo autoři parku 4Dvory, Markéta a Petr Veličkovi z Velkého Meziříčí. Vybranou osmičku pak doplňují architekti pocházející z jihočeského kraje a mají za sebou několik ocenění v jiných architektonických soutěžích, studia Malý Chmel a ateliér 111. Třicet ateliérů se utká o projekt na novou podobu Senovážného náměstí Předseda komise rady města pro architekturu Miroslav Vodák stručně okomentoval výše uvedený výběr: “Zájem tolika architektonických studií nás příjemně překvapil a řada dalších kvalitních týmů skončila při výběru nakonec těsně pod čarou. Troufám si tvrdit, že v tomto směru jde o jednu z nejlépe obsazených urbanistických soutěží v Česku v posledních letech. Už tento pátek proběhne společná prohlídka Senovážného náměstí, kde účastníkům okomentujeme zásadní požadavky na zadání.“ Náměstek primátora Juraj Thoma dodává: “Od architektů očekáváme analýzu současného stavu, definování problémů, hledání potenciálů a návrh koncepčního řešení, které zohlední požadavky uvedené v soutěžním zadání. V něm zmiňujeme především požadavek na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, dále vybudování kapacitního podzemního parkoviště a následnou úpravu celého prostranství od budovy muzea až k poště.“ V ideové části soutěže pak účastníci prověří možnosti případné dostavby náměstí a stanoví regulaci pro novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie. „Soutěž je ovšem připravena tak, že můžeme zrealizovat celou úpravu náměstí samostatně, případně na etapy, aby si to městský rozpočet mohl dovolit. Zároveň budeme hledat možnost financování z evropských fondů, ale k tomu je potřeba mít zpracovanou dokumentaci. Také proto jsme soutěž vypsali,“ dodává náměstek Thoma. V soutěžní porotě zasedli renomovaní nezávislí odborníci z oblasti architektury a urbanismu a závislou část poroty pak tvořili zvolení zástupci města a kraje. Toto složení poroty by mělo zajistit potřebnou shodu nad vítězným návrhem, která by následně měla vést k realizaci celého projektu. Při hlasování v zastupitelstvu visel osud milionů pro Senovážné na vlásku

