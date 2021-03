Nedostatek míst na veřejných testovacích místech po celém jihu Čech je obrovský a mnohdy obtížně řešitelný problém hlavně pro pendlery. Především o víkendech. Pendleři podle slov Zuzany Vintrové, předsedkyně Asociace pendleru ČR, mají šanci udělat si antigenní test na obou stranách hraničního přechodu Strážný.

Antigenní testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

Na České straně každý den od 6 do 18 hod testy provádí soukromá laboratoř Scimed. Na německé straně je testovací centrum v budově bývalé celnice, a také tam jsou testy pro pendlery zdarma. „Na všech testovacích stanicích ale narážíme na nedostatek kvalifikovaného personálu, který může testy provádět,“ říká Zuzana Vintrová s tím, že testovacích kapacit je dost. „Prodlužují se čekací doby. Na Strážném pendleři na test čekají ve frontě klidně hodinu,“ dodává Zuzana Vintrová. Testovací centrum ve Philippsreutu je v provozu od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin, o víkendu od 10 do 18 hodin. Rychlý antigenní test tam provedou vždy pouze do 17 hodin a zájemce se musí prokázat občanským průkazem. K provedení PCR testu je nutná kartička německé zdravotní pojišťovny.