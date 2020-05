Jihočeský kraj chce vybudovat středověkou vesničku a ukázat školákům tehdejší život.

Přejít do galerie

Takto bude vypadat Archeoskanzen v Trocnově | Video: Jihočeské muzeum

V rodišti slavného válečníka Jana Žižky v Trocnově na Českobudějovicku v úterý 12. května 2020 zástupci Jihočeského kraje představili projekt středověké vesničky, která by měla vzniknout do čtyř let.