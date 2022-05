Už roste. Takhle staví dálnici u Kameňáku

Podle hejtmana Martina Kuby je hlavním účelem dostavby zanádražní komunikace napojení středu města na dálnici, která v místě tvoří obchvat Budějovic. Zmínil také, že samotné výstavbě přecházela řada práce. „Jde o práci, která není vidět, je únavná ale nutná. Musí se vykoupit pozemky, dohodnout s vlastníky a zařídit i stavební povolení. Bez toho to nejde, i když je to zdlouhavý proces,“ upozornil hejtman a zároveň poděkoval všem, co se na procesu podíleli.

Zdroj: archiv Jihočeský kra

Vrátil se i zpátky do minulosti a připomněl, kdy začala první etapa. „Bylo to v roce 2009, kdy se začala propojovat Rudolfovská a Pekárenská. Vzal jsem si za své dokončit podobné dopravní stavby, které zklidní dopravu v centru. Pořád jich zbývá dost, které jsou třeba,“ dodal Kuba.

Konkrétně se jedná o realizaci akcí Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa a 5. etapa. Tato klíčová stavba koncepčně navazuje na tři už realizované etapy. Hlavním účelem je umístit a stabilizovat přeložku silnice II/157 v návaznosti na plánovanou dopravní infrastrukturu celorepublikového významu. Prioritně stavba řeší napojení na dálnici D3 v úseku Úsilné – Hodějovice. Už zrealizovaná část 4. etapy prochází v úseku ulice U Lávky k okružní křižovatce Mladé směrem k ulici Novohradská. Poslední zbývající část 4. etapy společně s 5. etapou umožní dopravní napojení na dálnici D3. Projekt realizuje společnost M-Silnice.

Město financuje cyklostezku a další práce

Celkové náklady za realizaci stavební části, kterou financuje město, včetně nákladů na projektovou dokumentaci, technický dozor, koordinátora bezpečnosti práce a na výkup pozemků činí dle primátora Jiřího Svobody 20 935 000 korun včetně DPH.

„V Nových Hodějovicích nad kruhovým objezdem vznikne za krátkou dobu nová a důležitá dopravní stavba, ale ještě si budeme muset počkat, než bude napojena na dálnici a než se projedeme do Prahy. Výstavba má výhodu, že v této lokalitě nebude vadit stavební ruch a nedotkne se to ani provozu ve městě,“ přiblížil primátor.

Stavební část financovaná městem podle náměstka Petra Holického zahrnuje chodníky a smíšené stezky pro pěší a cyklisty, veřejné osvětlení a přípravu pro uložení nových telekomunikačních sítí. „Součástí jsou i sadovnické úpravy, konkrétně vegetační úpravy podél nově vybudované komunikace,“ upřesnil Holický.

Dálnice do konce roku 2025

Ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl dodal, že dálnice bude hotová do konce roku 2025. „I tento malý úsek je částí dopravní infrastruktury, která je důležitá pro napojení jihočeské metropole a krajské sítě na D3, jsem osobně rád, že se to podařilo a děkuji všem, co se o stavbu zasadili,“ poznamenal.

ŘSD se podle něj snaží eliminovat zpoždění na výstavbě dálničního obchvatu kolem Budějovic. „Víme, že pro město je to krajně nepříjemné, že životy obyvatel jsou tím negativně ovlivněny dlouho a déle než jsme čekali,“ uvedl s tím, že obchvat chtěli zprovoznit už letos.

„Problémy tam byly velké, čas letí. Doufáme, že nás čekají už jen tři stavební sezony,“ odhadl Radek Mátl s tím, že by dálnici mohli spustit do provozu nejdřív v druhé polovině roku 2024 včetně její jižní části. Celou dálnici D3 by pak chtěli mít v Jihočeském kraji hotovou do konce roku 2025. Před zahájením je podle jeho slov i obchvat Lišov-Vraním. „Věřím také, že se nám podaří připravit i důležitou stavbu pro Budějovice, kterou je severní spojka,“ uzavřel.