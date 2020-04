/HRDINOVÉ V PRVNÍ LINII/ Na prachatickém odběrovém místě bere vzorky na koronavir Kristýna Klíčová.

Kristýna Klíčová je jednou ze sestřiček, které odebírají vzorky pacientů s podezřením na koronavir. | Foto: K. Klíčová

Rychlé bylo rozhodování Kristýny Klíčové, osmadvacetileté sestřičky z ambulantní ordinace prachatické nemocnice, zda dobrovolně nastoupit jako sestra na odběrové místo v areálu Nemocnice v Prachaticích. Šla do toho dobrovolně. Za normálních okolností je sestřičkou na rehabilitaci. „Jenže naše ordinace dostala stopku spolu s vyhlášením nouzového stavu a omezením běžného provozu nemocnice. Bylo mi hloupé sedět doma se založenýma rukama, tak jsem se přihlásila na pomoc s odběrem vzorků na koronavir,“ vysvětluje Kristýna. Každý den kromě víkendů tak na čtyři hodiny obléká ochrannou kombinézu, holinky, dvoje rukavice a štít a odebírá vzorky pacientů, které do Prachatic posílají praktičtí lékaři nebo hygienici. „Přítel ani rodiče z toho radost neměli, ale chápou mě. Jsem zdravotní sestra, i když u lůžka jsem dlouho nebyla,“ popisuje s úsměvem a dodává, že právě zdravotníci na odběrovém místě jsou před nákazou chránění nejvíce ze všech zaměstnanců nemocnice. „Nikoho tím, že odebírám vzorky, neohrožuji,“ tvrdí. Režim na odběrovém místě je velmi přísný. Než Kristýna nastoupí do služby do odběrového stanu, musí sundat veškeré šperky nebo odložit mobilní telefon a další věci, které by se mohly kontaminovat, nasadit holiny a ochranný oblek. „V něm musím být čtyři hodiny bez toho, abych si došla na toaletu, napila se nebo si dala něco k jídlu,“ popisuje a dodává: „Není to tak hrozné, jde to v pohodě vydržet.“