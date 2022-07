Ani při letošním ročníku nechtějí opouštět osvědčený koncept programu (zde), který doplňují různá hudební vystoupení. Těšit se návštěvníci mohou na 40 hodin lidové zábavy v duchu folkloru, dechovky, folku či country. Chybět nebudou ani stánkaři prezentující svoje řemesla.

V Hradech nabídnou Vivaldiho, v Dřítni těšila pouť, tábor vedli zdravotníci

„Nejdůležitější je jarmark. Ryby, veselice, dřevěný kolotoč, to vše jsou doprovodné akce. My jsme nevěděli, co covid udělá se stánkaři a jejich řemesly. Mnoho jich přestalo jezdit a jejich zboží už najdete spíše na e-shopech, což pro nás byl problém. Letos to nebylo jednoduché. Troufnu si ale říct, že kvalita byla dodržena. Jen těch řemeslníků nebude tolik jako v uplynulých letech,“ vysvětluje Jan Jílek.

Novinkou je také zvýšené vstupné. Dospělí zaplatí 250 korun. Senioři 150 korun, děti od 6 do 14 let 100 korun. „Nebojím se, že lidé nepřijdou. Když půjdou na Kamelot nebo Hradišťan, dají za lístek přes čtyři stovky. Tady zaplatí za celý den dvě stě padesát korun a uvidí hned několik kapel,“ uvedl starosta Jankova.

Soutěž o nejlepší jihočeskou buchtu a koláč

Soutěžící svůj soutěžní výtvor odevzdají do soutěže v sobotu ráno, mezi 8 a 9.30, na talíři a v počtu minimálně pěti kusů buchet nebo koláčů, v holašovckém infocentru. Za účast v soutěži dostanou jednu vstupenku. Soutěž dvoučlenných družstev v "krasojedení" buchet vypukne v 10.15 na hlavním pódiu. Klasifikace je v 9.55 tamtéž, startovné 50 korun.