Brány pro veřejnost se otevřou úderem 10. hodiny. Cílem je zpeněžit co nejvíce dámských kabelek, bižuterie, ale i dětských knih. Výtěžek z bohulibého projektu potom prostřednictvím fondu Jihočeské naděje přerozdělíme talentovaným dětem z našeho kraje. Přijďte si ve středu vybrat a pomáhat s námi!

S instalací darovaných kabelek pomáhaly i studentky 6. B z Vyšší odborné a střední školy Emy Destinové. Účast se jim hodila v rámci předmětu mediální komunikace a žurnalistika. "Nejen že pomůžeme s instalací a oceněním kabelek, ale na veletrhu budeme točit a fotit i vlastní reportáže," přiblížila Isabela Havelová. "Baví mě psát, ráda bych se stala novinářkou a moc se těším na samotný průběh," dodala studentka.

Žáči této školy tvoří studentské noviny, praxi absolvují v různých médiích a sbírají tak zkušenosti i v regionálních Denících. Z Kabelkového veletrhu má vzniknout v jejich režii rozsáhlejší materiál. "Účastníme se poprvé a moc se nám tato akce líbí," sdělila Aneta Růžičková, že to považuje za zajímavý zážitek a cennou zkušenost. "Hlavně mě překvapilo to obrovské množství kabelek. Nemohu uvěřit, že se to zvládne prodat, ale to uvidím ve středu," smála se.