Konkrétně jde napříklado blatské vesnice na Táborsku: Sviny, Kundratice, Borkovice, Mažice. Přímé spoje do Českých Budějovic odsud lidé nemají. Výjimkou je obec Zálší, odkud jede přímý spoj přes Dolní Bukovsko do Budějovic jednou denně. Jinak se z těchto obcí musí obyvatelé dopravit napřed autobusem nebo jiným způsobem do Veselí nad Lužnicí, které je vzdálené od pěti do deseti kilometrů. Odtud do Budějovic mohou hladce cestovat autobusem nebo vlakem.

Podle Jana Aleše, jednatele společnosti Jikord, která pro Jihočeský kraj objednává autobusové a vlakové spoje, většina obcí Jihočeského kraje nemá z důvodu efektivity dopravy přímé spojení do Českých Budějovic. Dopravní obslužnost kraje je dle jeho slov zajišťována na základě spádovosti určitého území. Pro Sviny, Borkovice, Zálší i Mažice je obec s rozšířenou působností město Soběslav. Uvedené obce jsou částí společného školského obvodu Základní školy Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí I, který je dle jeho slov nutné respektovat.

Marian Tišer, středoškolák z Veselí nad Lužnicí, který denně dojíždí na Gymnázium Česká do Budějovic, by rád občas přespával u babičky ve Svinech na Táborsku. Jenže odtud mu ráno nejede autobus tak, aby stihl v Budějovicích školu. „Začínámev 7.30 a ze Svinů přímý spoj do Budějovic neexistuje. Ani nemám šanci dostat se autobusem ze Svinů přes Veselí do Budějovic do školy na čas. Když přespím u prarodičů, musí mě mamka odvézt na autobus do Veselí,“ popisuje student.

V nedalekých Mažicích lidé přímý spoj do Budějovic také nemají. „Nic nám odtud nejezdí, musíme vlakem či busem z Veselí. Starší obyvatele Mažic musí například k lékaři odvézt autem někdo z rodiny, bohužel. Nebo musí do Veselí nad Lužnicí a odtud dále cestovat autobusem či vlakem. Případně se musíme dostat na rozcestí obce Hartmanice, vzdálené zhruba pět kilometrů, odtud jezdí bus do Budějovic, ale tam se také musíme nějak dopravit,“ okomentovala Dana Petřičková, obyvatelka Mažic s tím, že sama jezdí autem.

Starosta obce Mažice Jan Kubíček žádné připomínky od místních obyvatel nemá. „Já sám busem nejel asi deset let. V obci jezdí autobusem tak sedm lidí, většina cestuje svými auty. Přímý spoj do Budějovic nemáme,“ informoval.

Ze Zálší do Budějovic jezdí jeden přímý spoj denně. Jiřina Sedláčková, starostka obce Zálší na Táborsku, sdělila, že si nikdo z obyvatel vyloženě na dopravu nestěžuje. „Studenta ze vsi, který jezdí denně do Budějovic, vozí tatínek. My si to musíme řešit individuální dopravou. Jinak tu jezdí školní autobus,“ shrnula starostka.

Obyvatelka jihočeského Zálší Michaela Picmaus má malého syna a je zvyklá jezdit všude autem. „Bus tady nevyužívám. Vím, že studenti do školy, co jezdí do Budějovic, chodí pěšky do Hartmanic a odtud jezdí autobusem. Jinak dospělí lidé jezdí z vesnice auty, nikdo moc autobus v Zálší nevyužívá. Já jezdím sama všude se synem autem,“ líčila.

Jan Aleš, jednatel společnosti Jikord, vysvětlil, že zvýšení dopravní nabídky v těchto lokalitách se vždy řídí z mnoha pohledů. „Jsme si dobře vědomi toho, že zajištění dopravní obsluhy je nezbytností. Na druhou stranu musíme také přihlížet k faktu dobrého hospodáře i ve vztahu k efektivně vynaložených finančních prostředků z veřejných rozpočtů. V tomto konkrétním případě nepředpokládáme rozšíření současné četnosti spojení,a to i s ohledem na frekvenci cestujících,“ uvedl.

Zdůraznil, že Jihočeský kraj je svojí rozlohou druhým největším krajem v ČR, a naproti tomu je nejméně osídleným. „Zajištění dopravní obsluhy takového území je vždy problematické, citlivé a finančně náročné,“ vysvětlil jednatel Jikordu Jan Aleš.

Přestup při cestování vnímá obecně jako překážku. „Nicméně se jedná o veřejnou dopravu, a ta může být charakterizována také jako hromadná. Zajistit proto přímé spojení každému jednotlivci je zcela nereálné, proto v tomto pojetí významu slova přestup dává jisté možnosti cestovat vícero směry, a tím uspokojit potřeby cestujících. V tomto případě ve Veselí nad Lužnicí směrem do Českých Budějovic, Prahy, Jindřichova Hradce,“ odůvodnil jednatel Jikordu, Jan Aleš.