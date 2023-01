Více ZDEZdroj: Deník"Kdybych měl rozdíl mezi volbami shrnout do jednoho slova, tak to slovo je katastrofa," říká Tomáš Jirsa a zdůrazňuje, že když se o změně bavili před lety zákonodárci s právníky, tak právníci varovali, že přímá volba je cizí prvek v ústavě. Prezident je přitom podle Tomáše Jirsy prvek velké síly a je nebezpečí případného balancování na hraně ústavy. Opřené právě o to, že byl přímo zvolen občany.

Najatá agentury na podpisy

Parlamentní volby byly podle dlouholetého senátora a starosty Hluboké nad Vltavou výsledkem výběru obecně známých kandidátů nominovaných politickými stranami. "Když byla volba parlamentem, volili jsme ceremoniáře , který má zkušenosti s politikou a věděli jsme, jak se bude chovat," říká Tomáš Jirsa. Teď podle senátora přicházejí kandidáti z "ulice", kteří se v televizních debatách tváří, jak budou přidávat důchodcům nebo slibují levnější energii. Ať to je nebo není v pravomoci prezidenta. "Jak se to vymklo z ruky, ukazuje skutečnost, že si kvůli podpisům někdo najme agenturu, které platí 20 korun za podpis, a ta shání podpisy občanů," nelíbí se Tomáši Jirsovi.

Co říkají osobnosti Jihočeského kraje na výsledky prvního kola voleb?

Navíc se v parlamentu volilo pozitivně, pro kandidáta. "Ve druhém kole přímé volby přijdou lidé volit negativně, ne pro někoho, ale proti někomu," vidí Tomáš Jirsa další chybu a nejistotu současného systému.

Kandidáta za ODS by měl

Výhrady má také k problematickému shánění podpisů od poslanců pod kandidátskou přihlášku na hraně, nebo možná za hranou, pravidel. "Když se mluvilo o podpisech senátorů nebo poslanců, jasně se myslelo v aktivní službě, ne, že si jedna z kandidátek sežene podpisy poslanců, kteří jsou mimo službu. Je to znevážení celého procesu prezidentské volby. Ukazuje se, že je to celé špatně," říká Tomáš Jirsa.

Ve volbách hlasoval pro Karla Habsburského, s vlastním lístkem

Hlubocký starosta si myslí, že i když ODS nepostavila vlastního kandidáta, vhodné osobnosti by měla. "Já osobně jsem přemlouval Sašu Vondru," připomíná možného stranického reprezentanta pro přímou volbu Tomáš Jirsa s tím, že bohužel neuspěl. Jiným dobrým kandidátem by byl předseda vlády Petr Fiala. "On chce ale uspět s vládou," doplňuje Tomáš Jirsa k premiérovi. Při postupujících Andreji Babišovi a Petru Pavlovi nemá Tomáš Jirsa ve finále kandidáta.