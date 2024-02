Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček samozřejmě ještě neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Z prostých statistických údajů totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo ho k důležitému životnímu kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče. Data organizace Cermat z posledních pěti let ukazují, že Jihočeši si v celorepublikovém srovnání nevedou špatně. Nejlepších výsledků dosahovali v přijímacích testech na střední školy žáci devátých tříd z Prahy a Brna a jejich okolí. Velmi dobře si ale vedou i žáci ze Zlínska, Třebíče, Blanska nebo Českých Budějovic. Obecně přitom platí, že průměrné výsledky žáků v češtině jsou lepší než v matematice. Celorepublikový průměr pro češtinu je 55,3 procenta, u matematiky je to o zhruba 14 procentních bodů méně. Procenta ukazují, kolik měli žáci získaných bodů z celého testu.

Zdroj: DeníkPodle Cermatu byli vůbec nejúspěšnějšími v uplynulých pěti letech žáci ZŠ Čkyně, Zdíkov, Šumavské Hoštice nebo Vlachovo Březí. Deváťáci odtud zařadili své školy do tabulky úspěšnosti řešení testu jak v matematice, tak v české jazyce. Pokud šlo o úspěšnost v matematice žádná ze zmíněných škol na Prachaticku nepřesáhla ale hranici padesáti procent.

Tohle je pět základních škol v okrese, jejichž žáci mají v průměru let 2017 až 2023 největší procento správných odpovědí. Výsledky se týkají přijímaček z matematiky a českého jazyka na čtyřletá studia. Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Tabulku v kategorii matematika doplňuje Základní škola Lhenice a pětici v kategorii český jazyk pak ještě Základní škola v Netolicích.

Český jazyk: Základní škola a mateřská škola Zdíkov: 64,02 % Základní škola a mateřská škola Čkyně: 62,69 % Základní škola, Netolice: 60,11% Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice: 59,90 % Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí: 57,65 % Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let.

V českém jazyce zabodovali žáci ze Zdíkova, Čkyně a Netolic, jejichž procento úspěšnosti v testu bylo přes šedesát procent. Zdíkovští měli dokonce 64procentní úspěšnost v testu z českého jazyka. Na výsledky svých deváťáků a zařazení do pětice nejúspěšnějších jsou ve všech školách pyšní. Potvrzuje to hlavně, že školy se svým žákům věnují a chtějí, aby byli na jednotné přijímací zkoušky připraveni.

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru k hodnocení žáků Deník zahrnul všechny školy z okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat se redakce zaměřila pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechala přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroje dat jsou prijimacky.ai a Cermat.