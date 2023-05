Prachatické Slavnosti Zlaté stezky mají přesně stanovený program. Na stůl ho v minulém týdnu dostali prachatičtí radní. Slavnosti Zlaté stezky se konají o posledním červnovém víkendu a jsou úvodní akcí letní sezony v Prachaticích. Letos se koná už 31. ročník.

Slavnosti solné Zlaté Stezky Prachatice 2022. | Foto: Stanislav Falář

Program Slavností Zlaté stezky 2023Zdroj: MěÚ PrachaticePodle slov starosty města Jana Bauera se v letošním ročníku se vrací k historickému a renesančnímu konceptu. Páteční večer na Velkém náměstí zahájí místní skupina ZUŠ Prachatice Beltina, na ně naváže moravská hudební skupina hrající středověký rock. Tempus rock v čele se zpěvačkou Lindou Ravenna je na české hudební scéně od roku 2007 a v současné době vystupuje v sedmičlenné sestavě. Páteční noc pak mohou milovníci tvrdého rocku prohýřit s maďarskou formací Kiss Forever Band. Jde o věrnou kopii známé americké skupiny Kiss. Muzikanti jsou z Maďarska a Česka a kapela objíždí Evropu od roku 1995, kdy byla založena v Budapešti.

„Hlavním hostem sobotního dopoledního programu je Tereza Mašková, v rámci večerního programu pak skupina Monkey Bussines,“ uvedl po jednání rady, která program vzala na vědomí. Kapela Monkey Bussines v čele s Matějem Ruppertem zahraje na prachatickém náměstí v sobotu 24. června od devíti hodin večer. Po nich vystoupí také brněnská zpěvačka, herečka a představitelka Adele v jejím projektu ADELE Tribute Band Brno Kristýna Šebková.

Na Hrady přijede Kabát, Kryštof, Mirai, Wanastowi Vjecy, No Name nebo Tomáš Klus

Program letošních slavností se tradičně bude odehrávat nejen na Velkém náměstí, ale také v areálu Parkán, v hospicovém parku a v Hradební ulici. „Tradiční a oblíbená Pivovarská zahrada s dechovkou bude na parkovišti naproti Štěpánčině parku. Park totiž letos nemůžeme použít. Vysetá tráva ještě není dostatečně vzrostlá a zatravněné plochy by se pod nápor stovek lidí poničily,“ vysvětlila šéfka prachatického odboru kultury a členka týmu pro organizování slavností.

Zapojit se do Slavností Zlaté stezky a jít v historickém průvodu může každý. Pro takovou příležitost město zapůjčí i kostým. Stačí se domluvit s Ivetou Jirouškovou z prachatických Kulturních a informačních služeb na čísle 604 532 388.

Dobrou zprávou je, že cena vstupného pro slavnosti v roce 2023 zůstává stejná jako v předchozích letech. Lístek na dva dny koupený v předprodeji vyjde na 150 korun, pro děti ve věku 11 až 15 let a seniory starší 65 let, ZTP, ZTP/P pak 80 korun. Zdarma mají slavnosti děti do 10 let a kostýmovaní. Na místě pak vyjde lístek na dvě stovky. Nelze ale zakoupit vstupenku pouze na jeden den. „Předprodej vstupenek začíná příští týden 1. června a končí 21. června,“ doplnila ředitelka KIS Prachatice Věra Houšková s tím, že lístky jsou ke koupi v Infocentru na Velkém náměstí.