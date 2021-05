Zásobit se cigaretami a tabákem, nechat si udělat nehty a vlasy nebo pořídit něco nového na sebe, to byl čtvrteční program Rakušanů, kteří po dlouhé době mohou vyjet do Česka. Češi zase konečně mohli vyrazit do Rakouska na nákup potravin.

Do Bad Leonfeldenu do Hofferu vyrazila Ivana Procházková. Kontrolou na česko-rakouské hranici prošla hladce, na místě byli jen rakouští policisté. „Koukli do občanky a potvrzení o prodělání jsem měla anglicky z webu ministerstva, to mě u doktora stálo sto korun.“

Do příhraničí po pěti měsících znovu zamířili i naši jižní sousedé. „Cestou k vám nás nekontrolovali, ale stavili jsme se radši na hranici a ptali se policie, co po nás budou chtít. Máme s sebou výsledek testu, tak ho prý jen ukážeme a nechají nás jet zpátky domů,“ přiblížila ve Studánkách Beate Buresch. Je v důchodu, a tak vyrazili s manželem na malý výlet „Jsme sice už naočkovaní, ale teprve před dvěma týdny, a tak jsme museli na test.“

S manželem si chtěli dát oběd ve své oblíbené restauraci Inge u vyšebrodského kempu Pod Hrází, ale nepochodili. Podnik prochází rekonstrukcí, otevírat budou asi až na přelomu května a června. Zavřeno je i v hotelu Šumava na náměstí, stejně jako ve většině tamních hospod.

Za to, že turismus stále ještě skomírá, může podle Luboše Procházky ze Studánek, který má minipivovar a restauraci na hlavním tahu do Rakouska, hlavně to, že lidé nemají kde pohodlně posedět. „Nemá ještě cenu otvírat, lidí jezdí málo. Spustím to, až nám vláda dovolí otevřít i vnitřek restaurace,“ posteskl si. „Pivovar mám ale otevřený, pro pivo si lidi jezdí. Chutná jim, mám trochu jiné než ostatní.“ Covidovou uzávěru využil k rozšíření svého podnikání, na statku, v jehož sklepení vaří studánecké pivo, vybudoval apartmán.

Půjčovny a kempy přijdou o školní výpravy

Z kempu ve Vyšším Brodě zatím vypravují jen minimum lodí, o víkendu jich bude něco přes dvacet. Vyhlížejí otevření, to je ale naplánované až na 24. května, tedy po víkendu.

„Lodě se půjčovat mohou, ale kvůli zavřeným kempům tomu chybí všechen servis,“ říká Radek Šťovíček, předseda spolku Vltava.

Kempaři kromě prakticky celé květnové tržby přijdou i o další velkou část výdělků: o školní vícedenní vodácké výpravy. Opakuje se tak situace z minulého roku. Tehdy školy kvůli koronaviru rušily už nasmlouvané výlety na vodu. Teď si je ani nezamluvily.