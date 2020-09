VEDOU BUDĚJOVICE A TÁBOR

Od soboty do neděle přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 604 suspektních vzorků a 36 vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetřených vzorků potvrdili hygienici k nedělní 18. hodině 78 pozitivních případů. K nemocným přibylo pětatřicet žen a třiačtyřicet mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (31) a Táborsku (18).

V RODINĚ I PRÁCI ČI ŠKOLE

„Ve třech případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou ve škole, v devětatřiceti v rodině a v sedmnácti na pracovišti. Čtyři osoby se infikovaly v Praze. Jeden případ měl původ na Ukrajině, jeden v Chorvatsku a jeden v Senegalu. Zdroj dalších devíti zůstal neznámý. Ve třech případech původ nákazy stále zjišťujeme,“ dodala Kvetoslava Kotrbová.

Podle krajské epidemioložky doktorky Jitky Luňáčkové bylo pro podezření na onemocnění covid-19 v Jihočeském kraji dosud indikováno k vyšetření celkem 43 730 osob. "V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo 579 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v neděli zvýšil o 36 na celkových 7 435,“ konstatovala epidemioložka.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v neděli večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 1 123 žen a 1 219 mužů. Z celkových 2 342 dosud potvrzených případů je 773 z Českobudějovicka, 503 z Táborska, 255 z Písecka, 253 ze Strakonicka, 216 z Prachaticka, 173 z Českokrumlovska a 169 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 236 dětí ve věku do 14 let. 568 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 331 v kategorii od 25 až 34 let, 373 v kategorii od 35 do 44 let, 377 v kategorii od 45 do 54 let a 236 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 221 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.