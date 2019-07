Pánové museli na čas pokosit čtverec 7x7 metrů, dámy, 5x5 metrů a jediný zástupce dětské kategorie Karel, čtverec 3x3 metry. Klání začalo Modlitbou sekáče. Svatý Petr naštěstí veškerou vodu rozlil přes noc, ale i tak se soutěžilo pod pořádně zataženo oblohou. „Vy, co k nám jezdíte na sekáče léta, víte, že naše sečení je horským náboženstvím a naše tráva je stejně těžká a specifická jako pro mnohé horolezce v Evropě hora Matterhorn,“ zahájil soutěžení Ivo Stehlík.

Do boje se nejprve pustilo sedm žen, které se musely potýkat s velmi kvalitní trávou. Jenže posledních pár deštivých dnů a zejména noční průtrž mračen prospěly louce tolik, že jejich časy byly více než vynikající. Po ženách převzali prostor pánové, a to bylo teprve pokoukání. Favoritů bylo hodně a čekal se vyrovnaný souboj. Vítěz Miroslav Šobr vyhrál s časem nejlepším za všechny ročníky, ale všichni ostatní sekáči mu „šlapali na pověstnou špičku kosy“.

Závěr patřil jedinému zástupci dětské kategorie, Karlovi Lacinovi z Chvalovic v Západočeském kraji. Mladý muž ukázal, že kosu ovládá bravurně a na závěr ho diváci odměnili obrovským potleskem.

Po soutěžní části přišla na řadu exhibice vítěze Miroslava Šobra a pověstného „Křovinátora“ Martina Jandy, jde sečení na rychlost, jenže "Křovinátor" má výhodu stroje. Do souboje vyzval „Křovinátor“ vítěze mužské kategorii už pojedenácté. Martin Janda vyšperkoval svůj úbor o krajku na konci kombinézy a letošní vítěz Miroslav Šobr zase obrovskou chutí pokořit muže s rotačkou místo kosiště. Byl to neuvěřitelný souboj, ve kterém, oba pánové předvedli divákům skvělou show, úžasnou práci a parádní zábavu na závěr jedenáctého ročníku Volarského sekáče 2019. "Křovinátor" letos pokořil vítěze mužské kategorie o pár decimetrů, ale to vlastně nebylo až tak důležité. Nejdůležitější bylo to, že se zase všichni na Maxových lukách sešli a dobře se bavili.

Ladislav Beran