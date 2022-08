Vyjadřuje počet stop délky lodi. To znamená, že je to 37 stop dlouhá loď, což odpovídá vzdálenosti zhruba 11,2 metru. Tato loď je atraktivní svou velikostí a nadstandardním komfortem, který v rámci Lipna poskytuje. Je to naše vlajková loď, čartrová vlajková loď na celém Lipně. Má tři dvoulůžkové kajuty, plus jedno spaní v salonu ve společných prostorách a současně je vybavena dvěma koupelnami. Konkrétně příďová kajuta má svoji vlastní koupelnu i záchod a dvě záďové kajuty mají společnou koupelnu a záchod. V lodi je plně vybavená kuchyň s plynovým vařičem a tekoucí vodou, ledničkou a dalším zázemím.

Kolem velkého kormidelního kola lodi je skoro obtížné se protáhnout. Lodě s kormidelními koly jsou pro lidi lákavé, že?

Kormidelní kolo je ve větší oblibě než ovládání lodi pomocí kormidelní páky nebo-li píny. Spousta lidí má určitý ostych při ovládání kormidelní páky. Jakmile dostanou do rukou kormidlo, jsou si jistější. Ale i tak se lidé musí nejprve s lodí sžít, protože každá loď se chová jinak. Zejména při couvání je potřeba být ostražitý, ať už je to kormidelní páka nebo kormidelní kolo.

Zájemci o půjčení lodi musí mít všechny tyto znalosti dopředu nastudované?

Vše potřebné zájemce učíme na našich kapitánských kurzech. Společnost Vypluj.cz vyučuje kapitánské kurzy vůdce malého plavidla, kde upozorňujeme na všechna úskalí, co se týkají přístavních manévrů, povětrnostních podmínek atd. A jsme si pak jistí, že jsou vyškoleni správně a s loděmi nám nic neprovedou.

Také je možné na Lipně na lodi dostat mořskou nemoc?

Ano, podle mě je to však otázka psychiky. Pokud se klienti obávají mořské nemoci dopředu a je to pro ně velké téma, pravděpodobnost jejího výskytu se zvyšuje. Současně se zvyšuje, pokud lidé večer předtím zapaří, dají si pár drinků, a sednou do lodi. Ráno je pak o to těžší. Ale na Lipně vlny nejsou zdaleka tak hrozné jako na moři. Je to spíše plynulejší plavba. I když fičí vítr a plachetnice se naklání, není vlnobití tak zásadní, že by působilo velkou mořskou nemoc. Ale je to individuální, námořník od námořníka.

Jachty jsou v kurzu. Čeští turisté na Lipně propadají krásám jachtingu

Varujete lidi na lodi při náhlé změně počasí, že by se měli vrátit nebo zajet někam do přístavu?

Rozhodně ano, bezpečnost především. To je heslo, které razíme dlouho a osvědčuje se. Při zapůjčení lodi je upozorňujeme na předpověď počasí. Pokud je počasí klidné, není důvod to jakkoliv řešit, posádka může zakotvit, kde chce. Na hrozbu lokálních bouřek, frontálního přechodu a podobně je upozorňujeme. Radíme jim doporučený postup pro maximální bezpečí. Ať už je to stání přímo tady v maríně na Lipně, nebo v maríně v Dolní Vltavici či v hruštické zátoce. Hlavně, aby byli přivázáni u mola a bezpečnost byla zaručena.

V čem spočívá kouzlo plavby s jachtou po vodách?

Je to velmi návyková záležitost. V mém případě určitě. Zážitky jsou tak intenzivní, že je člověk začne vyhledávat znova, aniž by to prvoplánově vnímal. Postupně se to na něj nabaluje, stává se z něj víc a více zkušený námořník. Poslední zážitek, který mě opravdu dostal, byla přeplavba této lodi zhruba před dvěma měsíci z Atén do slovinského Koperu. Přeplavba byla dlouhá 1100 námořních mil, během kterých se nám stalo opravdu snad všechno, co mohlo. Takže po úspěšném dokončení plavby jsme se všichni plni dojmů poplácali po zádech za opravdu kus odvedené práce. A to je zrovna druh zážitku, který bych potřeboval někdy zažít ještě znovu. Výška vln s Lipnem byla naprosto neporovnatelná. Mezi Kefalonií a Itálií jsme pluli ve větru konstantně kolem 35 uzlů, pětimetrové vlny dva dny a dvě noci v kuse. To byl jeden z pravých námořnických zážitků.

Co dalšího jste při té plavbě ještě zažili? Čemu jste museli čelit?

Například jsme chytili velikou bouřku, i když jsme byli v přístavu bezpečně uvázaní. Podmínky ale byly natolik extrémní, že se loď utrhla z vazáku (pozn. aut.: Vazák slouží k fixaci lan pohyblivého lanoví, příp. vyvazovacích lan). Povolil ten vazák, což bylo zajímavé. Z paluby se nevytrhlo nic, ale ten vazák se prolomil vejpůl, takže jsme to museli rychle řešit. Podařilo se. Pak se stalo, že se nám kotva zhruba v osmimetrové hloubce zamotala do starých řetězů, o kterých jsme nevěděli, do starých lan a haraburdí, které ležely na dně toho přístavu. Museli jsme se potápět a musel jsem pod vodou odmotat celou tu haldu rezatých řetězů. Až pak jsme mohli vyplout dál. Další příhodou bylo, že se nám rozbil kotevní vrátek a nemohli jsme po dvoudenní non-stop plavbě zakotvit. Dva dny, dvě noci, byli jsme už hodně unavení a těšili se na odpočinek, ale nefungovala kotva. Tak jsme museli ještě další den plout do přístavu, kde jsme se konečně bezpečně uvázali a kotvu opravili. Asi nejintenzivnější zážitek jsme měli na naší druhé lodi na Beneteau Oceanis Clipper 361, kterou máme kousek vedle nás zakotvenou na Lipně, ta plula s námi. Poškodil se na ní přední vant (Vant je upínačka, lano, zajišťující stěžeň v příčném směru) a hrozila ztráta celé takeláže (všechny součásti lodě, které mají co do činění s plachtami a jejich ovládáním), hrozilo, že nám spadne stěžeň. To se stalo uprostřed mezi Řeckem a Itálií, tak to byl trochu adrenalin. Ale jako zkušené posádky jsme to zvládly vyřešit. A jak to tak bývá - tehdy to byl průšvih, teď je to veselá historka.

Obrovským úspěchem se pyšní tým českých rybářek. Je mistrem světa v muškaření