Na programu měly mnoho indoorových a zejména outdoorových aktivit. Užily si nejen s dubenskými hasiči, ale chopily se i raftových pádel a nakonec na tréninkovém hřišti v Českých Budějovicích dokonce „vládly i golfovými železy“.

Právě Golfový klub České Budějovice se snaží šířit povědomí o tom, že golf skutečně není drahá zábava pro vyvolené, ale jedinečný druh aktivity, při které se i mladí začátečníci naučí ovládat nejen své tělo, ale i mysl, koncentraci, koordinaci či etiku.

Děti byly rozděleny do různých skupin a zábavnou formou, včetně vložených soutěží, byly zasvěceny do tajů tohoto sportu. Na konci akce, pro každého z účastníků čekal i diplom. O tom, jak si to na tři desítky dětí užilo, svědčí fotografie.

Pavla Skrbková