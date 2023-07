Prezident České republiky Petr Pavel v úterý navštívil v rámci svojí cesty po Jihočeském kraji společnost Koh-i-noor Hardtmuth. Ve vile Lamezan, sídle českobudějovické společnosti, přivítal prezidenta společně s první dámou, paní Evou Pavlovou, osobně generální ředitel a vlastník Koh-i-noor Holdingu, Vlastislav Bříza.

Prohlídka výroby a osobní setkání prezidenta Petra Pavla s majitelem Koh-i-noor Holdingu, Vlastislavem Břízou. | Foto: Koh-i-noor Holding

Následovalo téměř 40minutové formální setkání, po kterém se prezident společně s panem Břízou vydali na prohlídku výrobního areálu, kde se psací potřeby vyrábí už od roku 1848. Na závěr prezident převzal z rukou Vlastislava Břízy presidentské pero ze stejnojmenné limitované edice, které nechal Koh-i-noor Hardtmuth vyrobit pro české prezidenty a první dáma dostala dřevěnou dárkovou kazetu s pastelkami.

„Děkuji za tento dar a určitě mohu slíbit, že pero někde ve vitríně nezůstane. Budu ho rád při oficiálních příležitostech používat, protože čím jiným by měl také prezident psát než perem české výroby,“ řekl Petr Pavel při převzetí pera.

„Je nám nesmírnou ctí, že si Petr Pavel vybral pro svou návštěvu ze všech výrobních závodů v Jihočeském kraji právě Koh-i-noor Hardtmuth. V minulosti Koh-i-noor navštívili například prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, nebo František Josef I a osobně tak tuto návštěvu považuji za krásné gesto a důkaz, že si prezident váží českého průmyslu,“ říká Vlastislav Bříza a více přibližuje o čem se s hlavou státu bavili: „Na začátku jsem ve stručnosti představil panu prezidentovi a první dámě více než 230 let historie společnosti Koh-i-noor. Překvapilo mě, že jen co jsem zmínil naší grafitovou tužku 1500, která získala ocenění na Grand Prix v Paříži, tak pan prezident dodal, že nejznámější žlutou tužku samozřejmě dobře zná. Zmínil jsem rovněž naše první setkání před dvěma lety v Třeboni a poděkoval mu, že drží slovo. Tehdy jsme si totiž řekli, že pokud se stane prezidentem, navštíví náš závod v Českých Budějovicích. A jen pár měsíců po svém zvolení své slovo dodržel.“

Po úvodním proslovu Vlastislava Břízy pan prezident Petr Pavel poznamenal, že Koh-i-noor vyváží své výrobky do více než 90 zemí světa a na přímou otázku, jestli v důsledku ekonomické situace neplánuje přesunout výrobu do zahraničí dostal od pana Břízy upřímnou odpověď: „Když Carl Hardtmuth přesunul v roce 1848 výrobu z Vídně do Českých Budějovic, měl k tomu jasné ekonomické důvody – levnou pracovní sílu, levné pozemky a vhodnou logistickou polohu města. Stejně jako Carl, tak i my jsme přesunuli na začátku milénia výrobu do Čína ze stejných důvodů. Ty už ale pominuly, ceny vzrostly a nám se nevyplatí vyrábět jinde. Neuvažujeme proto o přesunu výroby a budeme se více zaměřovat na efektivitu a případné zužování sortimentu.

Prezident dostal třetí z deseti unikátních per

Petr Pavel dále poznamenal, že mladá generace tráví čím dál více času na sociálních sítích a zajímalo, ho, jestli v důsledku tohoto trendu zaznamenal Koh-i-noor propad prodejů. „Rodiče dětí jsou naštěstí rozumní a stále jim kupují tužky a pastelky. Myslím si, a teď to neříkám jako majitel tužkárny, že pro motorický rozvoj dítěte je malování a kreslení úplný základ. V sortimentu pro děti a umělce máme tedy velmi dobré zastoupení, ale pochopitelně musíme bojovat s levnou produkcí z Východu. Byl bych proto rád, aby lidé při výběru více nakupovali české výrobky. Všude od nás na Západ je zcela běžné, že lidé i přes vyšší ceny kupují tuzemské zboží, čímž značně přispívají k podpoře vlastních podnikatelů a potažmo vlastnímu ekonomickému růstu,“ dodal Bříza na závěr.

Po oficiální části osobního setkání následoval přesun do výrobní části podniku. Pan prezident s manželkou si nejdříve prohlédli část výroby, kde z dřevěných destiček začne teprve tužka vznikat. Následovala prohlídka dílčích částí celého výrobního procesu, která u obyčejné tužky čítá těžko uvěřitelných 80 operací. A prezidentský pár měl možnost viděl celý proces. Na žádost první dámy zavítala delegace dokonce do části na zpracování grafitu. Původně tato prohlídka nebyla v plánu, ale Eva Pavlová projevila zájem vidět místo, kde celý proces výroby začíná.

Během návštěvy předal Vlastislav Bříza osobně panu prezidentovi plnící pero, které v Koh-i-noor Hardtmuth vyrobili ve speciální limitované edici presidentských per. Sérii čítající pouze 10ks vyrobila společnost v roce 2008. Pero s pořadovým číslem 1 obdržel Václav Klaus. Druhé pero v pořadí měl obdržet prezident Miloš Zeman. Ten ho však odmítl převzít a Koh-i-noor se proto rozhodl vystavit “dvojku“ v muzeu. Třetí pero nyní převzal Petr Pavel.

Koh-i-noor Hardtmuth vyráběl a předával protokolární a inaugurační pera prezidentům už od dob Františka Josefa I. Od roku 1848 pak tato tradice přetrvávala až do nástupu totality a obnovena pak byla po Sametové revoluci. (TZ Koh-i-noor)