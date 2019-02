Jižní Čechy – Plné čekárny pokašlávajících a smrkajících lidí všech věkových skupin. Tak to v zimních měsících vypadá obvykle v čekárnách praktických lékařů. Jak jde ale o pravidelné prohlídky, dveře se u nich zrovna netrhnou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Zdeněk Traxler

Jak totiž vyplývá z posledních průzkumů, na pravidelné prohlídky chodí jen zhruba pětina lidí, a to i přesto, že jsou hrazeny pojišťovnami.

NEJEN ODBĚR KRVE

„My máme s mamkou stejného obvodního lékaře. Ona k němu chodí častěji, takže vždycky přijde s tím, že je čas se tam objednat, takže k obvodnímu lékaři chodím pravidelně,“ říká 27letá Lucie Vithová z Českých Budějovic. „Beru to tak, že je to prostě třeba,“ dodává s tím, že zde kromě vážení a měření tlaku absolvuje také odběr krve a orientační vyšetření moči.

NA CO MÁME NÁROK

● Všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře – 1x za dva roky (děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let pak rovněž ve 2letých intervalech)

● Gynekologickou preventivní prohlídku – každoročně od 15 let

● Stomatologickou prohlídku – 2x ročně Zdroj: VZP

DŮLEŽITOST PROHLÍDEK

Na důležitost pravidelných prohlídek upozorňuje i Irena Haganová, praktická lékařka pro dospělé z EUC Kliniky, (Polikliniky jih) v Českých Budějovicích. „Důsledné dodržování preventivních prohlídek pacientem nám umožní včas zachytit a léčit řadu méně i více závažných onemocnění,“ vysvětluje.

Současně doplňuje, že dospělý člověk má tuto prohlídku absolvovat jednou za dva roky, jednou ročně by se měla nechat vyšetřit u svého gynekologa, dvakrát ročně by měl náš chrup zhlédnout zubní lékař. „Ke gynekologovi na vyšetření rakoviny děložního čípku chodím každý rok, k zubaři ale na pravidelné prohlídky nechodím, mám z nich strach,“ přiznává Budějčanda.

Na nepravidelnost návštěv pacientů poukazuje také českobudějovický zubní lékař Lukáš Freiberger. „Na prohlídky dvakrát ročně chodí pravidelně jak kdo. Jsou tací, kteří přijdou s katastrofou v ústech, kteří se dušují, jak budou chodit pravidelně. Ze začátku se třeba i snaží, ale nakonec chodit přestanou. Naopak lidé, kteří snahu mají, docházejí pravidelně,“ přibližuje.

UTRPENÍ PACIENTOVO

Doplňuje, že cílem pravidelných kontrol je kromě prevence a kontroly hygieny zachycení zubního kazu v počátečním stádiu. „Tím se snižuje náročnost i nákladnost ošetření. Pokud je stav zanedbán, kaz se šíří dále a vznikají komplikace. Kaz začne vyvolávat bolest a pacient musí trpět,“ dodává na závěr.