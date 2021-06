Následky bleskové povodně v Přešťovicích.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoTo potvrdil starosta obce Přešťovice Josef Hroch. „Bouřka docela řádila, voda vyplavila asi pět chalup, celkem kolem dvaceti sklepů,“ uvedl s tím, že následky likvidují od noci a budou asi ještě do odpoledne. Blesková povodeň napáchala škody během půl hodiny. „Zasáhla samozřejmě i okolní vesnice nejen nás,“ podotkl Josef Hroch.

Přímo na místě podle jeho slov pomáhají s úklidem dobrovolní hasiči, zemědělské družstvo i řada dalších dobrovolníků. „Všichni se snaží, abychom to dali do kupy co nejrychleji,“ zmínil starosta.

Ke zranění osob naštěstí nedošlo, škody na majetku budou ale nemalé. „Zničilo nám to i obecní kanalizaci,“ dodal Josef Hroch.

V domě s číslem popisným 7 v Přešťovicích na Strakonicku je spoušť. Během chvíle tady v noci na čtvrtek voda vystoupala asi do metrové výšky. Nájemníci v noci byt opustili, báli se o život syna. Ve čtvrtek ráno se sem vraceli. Pohled skrz okno napovídal, že to nebude radostný návrat domů. Všechny věci zpřeházené, všude bahno. Zahrada je zcela zdevastovaná. Podobné je to i u ostatních domů ve vsi. Všichni uklízejí.

„Bylo to rychlé,“ říká majitelka jednoho z domů. „Doteď nevíme, co se přesně stalo, proč nás to takhle vypláchlo. Byla to opravdu blesková povodeň.“

Voda do vsi údajně přišla z luk a polí v místní části Slatina. Po komunikaci pak stekla směrem k domům. Obecní kanalizace nestíhala všechnu vodu pobrat, voda z kanálů tryskala podle místních do několikametrové výšky.