Povodí Vltavy nechá do hráze Husinecké přehrady usadit přístroj na sledování objemových změn. Zařízení měří a sleduje působení okolních vlivů na samotné těleso hráze. Podle uzavřené smlouvy o dílo instalace vyjde na přibližně sedmdesát tisíc korun.

Zřejmě už v květnu bude pro změnu bude uzavřena trasa, po které do Husince jezdí řidiči nyní, tedy ve směru z Prachatic do Husince přes „těšovickou křižovatku“. Podle informací Martina Grožaje z prachatického střediska Správy a údržby silnic by totiž měla začít úplná rekonstrukce silnice od husinecké firmy Otherm až ke hřbitovu.