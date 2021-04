Senior, kterému bude pětasedmdesát let, má velkou zálibu ve fotografování oblohy. Potom, co si doma po návštěvě u své dcery Ivany Nekolové snímky na telefonu prohlížel, nevěřil vlastním očím. „To odpoledne jsem u dcery na zahradě fotografoval mraky, když jsem se potom podíval, tak se mi zdálo, že na jednom je nějaký kaz,“ sdělil Jiří Kolář.

Překvapení po přiblížení

Myslel si, že na displeji nebo objektivu zůstalo nějaké smítko. To však nešlo odstranit, a tak usoudil, že je na fotografii něco zvláštního. „Proto jsem si snímek zkoušel přiblížit a zjistil, že před mrakem jsem ještě něco zaznamenal,“ popsal Kolář. Fotku pořídil odpoledne z terasy. „Bylo to kolem půl čtvrté odpoledne,“ upřesnil. Návštěvu z jiné planety úplně nepředpokládal, ale zajímalo ho, co to je. "Dělali jsme si legraci, že je to UFO. Avšak jsem tušil, že by to mohla být třeba můra," zmínil Jiří Kolář.

Hmyzí mimikry

Záhadný objekt podle oslovených vědců klame tělem. Těsně před obrazovkou podle nich amatérskému fotografovi opravdu prolétl okřídlený hmyz. Jak uvedl po zhlédnutí vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a nadšený astronom Martin Kákona, z 99,999 procent jde o motýla.

„Toto zachycení tzv. UFO má základní problém v tom, že z jedné fotografie z jednoho směru se nedá určit vzdálenost objektu. Bylo to zřejmě foceno mobilem s více objektivy, protože snímek má velkou hloubku ostrosti,“ komentoval s tím, že pokud by byl k dispozici originál včetně metadat, zjistil by více. „Z náhledu se toho moc určit nedá,“ dodal Martin Kákona.

O spolupráci na určení druhu požádal svého kolegu, entomologa z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Je to určitě motýl. Jedná se nejspíše o babočku paví oko,“ konstatoval Dan Leština z oddělení zoologie na přírodovědecké fakultě.

Stejného názoru je i entomolog Aleš Bezděk z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky. „Vyloučil bych UFO, tedy hlavně proto, že na něj obecně nevěřím, nikoliv proto, že bych to dokázal z přiložené fotky racionálně určit. Podle mě je to fotka denního motýla foceného v letu proti obloze. Tím motýlem by mohl byt Inachis io (babočka paví oko), tento motýl přezimuje jako dospělec a venku už se dá za lepšího počasí bez problémů potkat," doplnil Aleš Bezděk.

Babočka paví oko



Jedná se o druh denního motýla z rodu baboček, který se hojně vyskytuje na území České republiky a nepatří mezi ohrožené druhy. Své druhové jméno dostal motýl díky výraznému zbarvení a skvrnám na křídlech, které připomínají opeření páva korunkatého.