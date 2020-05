Martin Pražák, českobudějovický majitel několika restauračních podniků, s otevřením předzahrádek od pondělí počítá. „Máme tady stav epidemie koronaviru a vláda nám nařizuje, co smíme a nesmíme, my se tomu přizpůsobujeme. Takže v pondělí otevíráme zahrádky s obsluhou a můžeme pouštět lidi na sociály. Dosud jsme měli otevřená výdejní okénka. Myslím si, že zahrádky budou závislé na počasí. Když bude pěkné počasí, poskytneme zákazníkům servis tak, jak jsme zvyklí. Situaci beru zkrátka tak, jak se vyvíjí. Budeme samozřejmě dodržovat hygienická opatření a dohlédneme na rozestupy,“ poznamenává.

„Předzahrádku máme v bistru Magdalene, u kavárny Esence Café a v restauraci Pasta Grande. V Krajinské ulici máme otevřené výdejní okénko Praži Café, kde máme také povolenou zahrádku. Myslím si, že vládní opatření v Čechách nijak nevybočují, naopak, výsledek ze zdravotnického hlediska máme výborný,“ zamýšlí se.

Na kafe se v pondělí do centra města vydá obyvatelka Adéla Fučíková. „Mám ráda posezení na zahrádkách, to k jaru a létu patří, takže doufám, že se budu moci potkat s přáteli u kávy nebo zajdeme na skleničku. Nepohrdnu ani dortíkem. V centru Budějovic to konečně zase ožije. Nákazy koronavirem se nebojím,“ říká.