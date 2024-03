Vzácná shoda napříč politickým spektrem panovala na posledním jednání zastupitelů v Prachaticích při diskuzi o prominutí platby jednoho z místních poplatků. Konkrétně toho za zábor veřejného prostranství delšího než dvacet dní.

Zastupitelé Prachatic rozhodli o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství. Souhlas prominout částku vyslovili zastupitelé z vládnoucí koalice i opozice. Podle slov prachatického starosty jde o pomoc podnikatelům v pohostinství, který využívají v letních měsících venkovních předzahrádek. Obecně závazná vyhláška města Prachatice stanovuje cenu za umístění venkovních předzahrádek na dobu delší než dvacet dní na 20 korun za metr čtvereční a měsíc. Tato částka bude podnikatelům v Prachaticích prominuta. „Celkově místní poplatek za předzahrádky přinese do městského rozpočtu dvacet až pětadvacet tisíc korun ročně,“ uvedl prachatický starosta. Doplnil, že finanční efekt pro rozpočet není příliš velký. „Efekt, který přinese restauratérům, je na mnohonásobně lepší,“ zdůraznil při jednání zastupitelů.

Vedení města se rozhodlo podpořit podnikatele v pohostinství už v loňském roce. Všem podnikatelům umožnilo umístit ke svým provozovnám předzahrádky. Mnohdy se tak stalo na úkor parkovacích míst. „I loni bylo umístění předzahrádek zdarma,“ připomněl Jan Bauer. Vznikly tak venkovní terasy nejen tam, kde na ně byli Prachatičáci léta zvyklí, ale například také přímo na reklamní ploše Velkého náměstí nebo před kavárnou na náměstí Kostelním. Hosté nových kaváren si na ně následně rychle zvykli.

Loni poprvé byla Poštovní ulice během víkendu pěší zónou. A mělo by u toho zůstat i letos. Zastupitelka Barbora Koritenská slibuje, že o podnikatelé z Poštovní ulice u letní uzavírku požádají. Věří, že letos se konečně podaří vytvořit v Prachaticích „pravou Itošku“. Pěší zóna v Poštovní ulici by měla být v letošním roce od května do září. Rozhodnutí by mělo padnou při jednání radních v pondělí 18. března.