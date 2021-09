Jan Papula, 38 let, sládek, znalec piva, Tábor, člen Trikolora Svobodní Soukromníci.Zdroj: Archiv Jana PapulyOsmatřicetiletý rodilý Písečák Jan Papula téměř celý dosavadní soukromý život prožil v Táboře, letos jde do voleb jako kandidát uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci. Povoláním je sládek. „Pracovní čas trávím v obci Dražíč nedaleko Bechyně a Týna nad Vltavou, kde s manželkou provozu penzion, restauraci, pivovar a pěstitelskou pálenici,“ upřesnil.

O politické dění se zajímá, kam jeho paměť sahá. „Sympatizoval jsem s ODS, ale Topolánkova vláda mě přesvědčila, že mám počkat,“ zmínil s tím, že proto v roce 2009 vstoupil ke Svobodným. Po narození jeho dcery jeho politické ambice šly stranou. „Až do vzniku Trikolory jsem byl pasivní pozorovatel,“ dodal Jan Papula.

Trikolora se Svobodnými a Soukromníky jsou podle něj jediní zástupci autentické pravice. „Pravdou je, že na naší politické scéně je ještě jeden subjekt, který tvrdí to samé. Ovšem na vztahu k EU, kde míra přerozdělování a byrokratické zátěže již přestává připomínat tržní hospodářství, je zřejmé, že jejich označování sebe jako pravice je pouze populistický pokus o udržení voliče a jeho proklamovaná povolební spolupráce s krajně levicovými Piráty to potvrzuje,“ míní.

Chce zpátky konzervativní hodnoty

Mnozí populisté se snaží tvrdit, že rozdělení do pravolevého spektra je přežitek. „Já věřím, že stranická filozofie je jediné, co Vám zaručí způsob chování politické strany i po volbách. Musíme se už přestat zaklínat volbou menšího zla, anebo mylným dojmem, že jeden hlas nic nezmění. Máme potenciál devíti procent, pokud se ho podaří naplnit, změníme pravidla hry a vrátíme do naší země konzervativní hodnoty, ze kterých vzešla,“ přál by si Jan Papula, který se nechce dívat na to, jak jeho děti vyrůstají jako současná generace ve Francii, Německu a dalších zemí Evropské unie.

„Protože ty už na konzervativní evropské hodnoty rezignovaly a vydaly se cestou multikulturalismu, multigenderismu, rasismu naruby a cestou devastujícího zeleného šílenství. Hlásím se k heslu: Naše země, naše pravidla,“ konstatoval Jan Papula.

Věnuje se dětem i seniorům

Júsuf Traore, 39 let, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství, lektor, Prachatice, člen Piráti.Zdroj: Archiv Júsufa TraoreAč se devětatřicetiletý Júsuf Traore narodil v Brně, zhruba od svých 8 let žije v jižních Čechách. Vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství, současně i lektor z Prachatic je navržen do voleb za koalice České pirátské strany, Starostové a nezávislí, je členem Pirátů. „Po vystudování oboru sociální práce jsem se věnoval oblasti adiktologických služeb, kde jsem postupně docházel k závěru, že přes potřebnost terciárních služeb, leží základ především v oblasti primární prevence a započal jsem, spolu se studiem speciální pedagogiky na UK, své působení v roli metodika primární prevence v pedagogicko-psychologické poradně,“ podotkl.

Brzy zjistil, že státní aparát nepokryje potřeby, které v oblasti práce s dětmi a rodinami považoval za důležité. „Proto jsem založil občanské sdružení, které mělo tyto potřeby naplňovat. Během pěti let se nám s kolegy podařilo vytvořit komplexní nabídku preventivních služeb pro rodiny s dětmi, která obsahovala ucelenou primární prevenci pro školy, mateřské centrum, dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, krizové centrum a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,“ shrnul Traore s tím, že v průběhu realizace těchto aktivit zvládl dostudovat speciální pedagogiku a následně i pedagogiku volného času.

Nyní sedmým působí jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství na městském úřadě. „Není mým cílem pouze plnit úřednické povinnosti, ale především nabízet přidanou hodnotu naší činnosti, která může mnohdy přinést trochu radosti do nezřídka neveselých dětských příběhů, jako jsou například Tak trochu jiné tábory nebo plnění vánočních přání dětem z azylových domů,“ vysvětlil. Dělá také lektora Rovněž v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a školství u vzdělávací agentury Edupol a je zastupitelem města Prachatice.

Důležité je k volbám přijít

Jeho dlouhodobou snahou je zkvalitnění života rodin s dětmi, a to ať už na poli přímé práce, individuální pomoci nebo hledání systémových změn na všech úrovních. „K Pirátům jsem se přidal, jelikož ve shodě s jejich myšlenkou věřím, v otevřené a současně odborné vedení nejen státu, ale rovněž územních samosprávních celků,“ uvedl hlavní důvod, proč se rozhodl kandidovat. Rád by také přispěl k takovým krokům v sociální oblasti, které budou vykomunikované s odbornou veřejností a budou odpovídat skutečným potřebám společnosti, a to ať už z pohledu jednotlivce nebo společnosti jako takové.

„Není podstatné, aby lidé volili právě mne. Důležité je, aby šli volit a pokud budou mít zájem vrátit zemi opět budoucnost, pak jsou Piráti se Starosty ideální volbou,“ uvedl Jusúf Traore.

Prioritou je řešení klimatické krize

Kateřina Kuchtová, 22 let, studentka Akademie výtvarných umění v Praze, Český Krumlov, členka Zelení.Zdroj: Archiv Kateřiny KuchtovéZa Zelené kandiduje teprve dvaadvacetiletá Kateřina Kuchtová z Českého Krumlova. Studentka Akademie výtvarných umění v Praze svou účast ve volbách považuje za nezbytnou. „Nikdo jiný, než Zelení nemá řešení klimatické krize na prvním místě. Klimatická krize totiž není samostatné téma, které by stálo vedle důchodové reformy, daní, školství nebo čehokoliv jiného. Je to krize celého systému,“ upozornila.

V Zelených podle ní vědí, že při tvoření nového systému se nesmí na nikoho zapomenout. „Myslíme na další generace, aby se nemusely bát přírodních pohrom. Myslíme raději na samoživitelky, na zadlužené, na malé podnikatele a podnikatelky než na lákání zahraničních firem na levnou pracovní sílu. Myslíme raději na udržitelnou ekonomiku a spravedlivou transformaci v regionech, kde byl tradiční průmysl a těžba než na státní dotování megalomanských fosilních projektů,“ popsala Kateřina Kuchtová. Budoucnost totiž podle ní může být jen zelená nebo žádná. „Máme volební potenciál sedm procent, což je devět křesel ve sněmovně. Pokud váháte, jděte volit Zelené. Já to udělám,“ apeluje na Jihočechy.

Podporuje nezávislé a sebevědomé Česko

David Štafl, 22 let, podnikatel, student ekonomie, Včelná, člen Svobodní.Zdroj: Archiv Davida Štafla

Za trio Trikolora Svobodní Soukromníci se chystá do boje o hlasy Jihočechů také student David Štafl. Dvaadvacetiletý mladík ze Včelné současně podniká v oboru financí. „Narodil jsem se v Českých Budějovicích, kde jsem prožil většinu svého života. Naše krásné město mi přirostlo k srdci a obecně se považuji za jihočeského patriota,“ uvedl se.

Momentálně studuje ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. „Do aktivní politiky jsem vstoupil velice záhy, a to především proto, že si uvědomuji, jak důležité je podílet se na směřování naší země,“ míní David Štafl.

Jako student a mladý podnikatel si stále více uvědomuje zvyšující se roli státu v každodenním životě. „Český stát přestal být užitečným nástrojem, a stal se dozorcem, který by nejraději řídil každou aktivitu občanů. Nic neukázalo tento trend lépe než počínání vlády, opozice i státních orgánů během covidové krize,“ sdělil svůj pohled.

Je to i pro mladé

Kromě výše zmíněných problémů podle něj čelíme přímému pokusu o zničení samostatnosti České republiky. „A současně i razantní snížení životní úrovně nás všech ze strany Evropské unie. Ta pod vedením skrytých i otevřených marxistů nastoupila na cestu vytvoření evropského superstátu, který oklešťuje svobody občanů a ničí ekonomiky jednotlivých států pomocí zhoubného Green Dealu (*pozn. redakce zelená dohoda pro Evropu, opatření Evropské komise usnadňující přechod na ekologičtější hospodářství),“ míní David Štafl.

V poslanecké sněmovně dle jeho názoru chybí strana, která by se jasně postavila za suverenitu země. „Postavila by se za naši republiku ve vztahu k Bruselu, zastavila bobtnání státu a propustila Česko ze sevření nesmyslných a nefunkčních proticovidových opatření. Přestože nemám ambice sám vstoupit do poslanecké sněmovny a chápu svou roli na kandidátce formace Trikolóra Svobodní Soukromníci spíše jako podpůrnou, rád bych získal hlasy svých vrstevníků a všech lidí, kteří smýšlejí jako já,“ vysvětlil, proč jeho jméno patří na kandidátku.

Dokážeme velké věci

Tomáš Guth Jarkovský, 25 let, student, programátor, politický poradce, asistent poslance, Borovany, člen Piráti.Zdroj: Archiv Tomáše Gutha JarkovskéhoPětadvacetiletý Tomáš Guth Jarkovský z Borovan je současně student, programátor, politický poradce i asistent poslance. "Vnímám práci v politice jako službu společnosti a kandiduji do poslanecké sněmovny proto, že jsem přesvědčen, že česká společnost má na to dělat velké věci,“ vysvětlil s tím, že máme fascinující kulturní dědictví, umíme kvalitní řemeslo, vaříme nejlepší pivo.

„Zároveň dokážeme být pokrokovým srdcem Evropy, které řídí vývoj a je vývozcem nejnovějších technologií, které slouží celému světu. Necháváme se ale navádět obchodníky se strachem do nesmyslných sporů, kulturních válek a nenávisti k bližním, a nechali jsme si ukrást vizi, budoucnost a státní bohatství nekonečným kolotočem populistů a oligarchů. To společně můžeme změnit,“ věří Jarkovský.

Kromě toho, že studuje informační technologie a je autorem vzdělávacích zážitkových her. „Pocházím z malé vesničky Desky u Malont. Už několik let ale pracuji v poslanecké sněmovně jako pravá ruka pirátských poslanců, kde řídím tým lidskoprávních expertů. S tímto týmem se zaměřujeme na celou škálu témat, jako je například potírání sexuálního násilí, platová nerovnost, diskriminace nebo také například soukromí nebo svoboda slova,“ přiblížil s tím, že jde o témata, která jsou základ zdravé společnosti, a na které se nesmí zapomínat.

Navrhuje hry

Když není na schůzce v práci nebo přednášce ve škole, věnuje se organizaci a tvorbě rolových zážitkových her. „Ty mají účastníkům přinést nejen silný osobitý zážitek, ale často také poučení nebo nový náhled. Jsem autorem vzdělávajícího projektu Čára, díky kterému se mohou účastníci na den vžít do kůže lidí, kteří v roce 1950 utíkali přes československé hranice, a aspoň trochu tím nahlédnout do historie, na kterou je potřeba nezapomenout,“ popsal jednu ze svých her.

Politika je pro všechny

Je přesvědčen, že do politika je pro všechny - mladé, staré, ženy, muže, lidi jak z města, tak z venkova. „Není potřeba nikomu nadržovat, ale je dobře si uvědomit, že zastupitelská demokracie samozřejmě nemůže fungovat, když nebudou zastoupeni všichni. Chci proto, aby i mezi mladými byl o politiku zájem, a nebylo to jen sprosté slovo, které slyšíme z televize. Aby to třeba jednou byl podobný koníček a potenciální kariéra, jako je dnes pro někoho sport, modelářství nebo hraní na kytaru,“ uzavřel Tomáš Guth Jarkovský přáním.