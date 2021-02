„Předpokládané náklady 59,6 milionu korun se mohou snížit ještě mohou po výběrovém řízení,“ řekl Martin Malý s tím, letos by měla být proinvestována zhruba polovina sumy.

Proto koalice (Nezávislí, ČSSD a ANO za podpory KSČM) v čele se starostou Martinem Malým prosadili, že rekonstrukce stávajícího kina, které nepromítá od nástupu digitalizace v roce 2011, začne letos před letními prázdninami. Dokončení si vedení města plánuje na květen roku 2022.

I přesto, že rekonstrukci letního kina vedení města plánuje dlouho, je to v době koronavirové krize troufalost. Starosta Malý argumentoval tím, že kino občanům slíbil a v rozpočtu se investice objevuje dlouhodobě a čekala na vhodný okamžik, který podle starosty právě přišel. Nápad údajně schvaluje i městský architekt. „Mnozí lidé jsou na hranici chudoby a my budeme investovat do kina? Teď bychom se měli zamyslet na tím, jak pomoc lidem,“ otevřel diskuzi Júsuf Traore (Pro Prachatice). Martin Malý vysvětloval, že ekonomickou krizi se prachatická koalice snaží porazit tím, že bude utrácet.

Jakub Nepustil (Živé Prachatice) tlumočil názor městského architekta, který uvedl, že Prachatice mají jiné priority. „Já osobně říkám, že je to hovadina,“ uvedl zastupitel, který je sám architektem. Hned na to vyjmenoval prázdné objekty ve vlastnictví města. "Měli bychom řešit spíše prázdnou Dřípatku, zbrojnici, střelnici a řadu dalších problémů jako mrtvé centrum a knihovnu," dodal. Hřebíček na hlavičku zřejmě trefil Robert Zeman (Pro Prachatice) „Logikou téhle investiční akce je střihat pásku těsně před volbami za dva roky. Veřejný zájem zůstává otázkou,“ řekl. Právě na reakce lidí upozornila i Barbora Koritenská (Živé Prachatice). Prachatičtí se o projektu dozvěděli ze sociálních sítí o předsedy kulturní komise. "Komentářů tam byla stovka a většinou negativní, také proto byl příspěvek stažen," podotkla. (Na veřejném projednání v květnu 2016 přišly sotva dvě desítky lidí, pozn. aut.)

Cenu má za přestřelenou Michal Piloušek (Živé Prachatice). Projekt je podle něj předražený. "Cena se značně liší, od doby, kdy jsme projekt připravovali, tohle jsme přestřelili," uvedl. Navrhoval variantu mobilního letního kina a vedení města se logicky zeptal, zda zvažovalo něco podobného nebo třeba možnost menšího areálu na jiném místě. Martin Malý stojí za tím, že nejde jen o letní kino ale stálém letním amfiteátru vhodným na koncerty a divadla. Připomněl, že akce podobného typu je možné organizovat na Parkáně. Poznámky Růženy Štemberkové (KDU-ČSL), že chybí další možnosti, jak mít letní kino z nižší investicí či opětovná otázka, zda vůbec Prachatičtí letní kino chtějí, zůstaly bez reakce. Starosta agumentoval dokola tím, že jde o dlouhodobý strategický plán, investiční akci pod čarou, příprava projektu od roku 2014. "Kdokoli mohl přijít s něčím jiným, ale lepší návrh jsme nezaznamenali," uvedl Martin Malý.

Barbora Koritenská chtěla v diskuzi slyše názor Věry Houškové, ředitelky Kulturních a informačních služeb města. "Teď na to neodpovím, protože tu informaci ještě vstřebávám,“ uvedla šéfka prachatické kultury s tím, že pro organizátory bude rozhodně v nově opraveném areálu lepší zázemí. "Ale náklady na provoz budou drahé," doplnila s tím, že provoz letního kina je na maximálně čtyři měsíce v roce a bude nutné, aby na provoz areálu KIS přijaly dalšího člověka.

Nesouhlas s rekonstrukcí opozice vyjádřila všemi možnými prostředky. Podle Michala Pilouška se o takové investici mělo diskutovat klidně na pracovním jednání zastupitelů například on-line. "Dozvědět se o tom čtrnáct dní předem není dobré," uvedl. Na jednání zastupitelů chyběl nemocný Jan Bauer (ODS), který svůj názor Prachatičákům řekl prostřednictvím sociálních sítí: "Měsíc poté, co jsme schválili „prázdný“ rozpočet na letošní rok s důrazem na šetření každé koruny, protože máme největší krizi od druhé války, přichází vedení s nápadem se krizí proinvestovat a zrekonstruovat letní kino za 60 mega. Bez varování, bez diskuse se zastupiteli, bez hodnocení dopadů, přínosů, potřebnosti. Prostě nám zbylo na účtu 95 miliónů, tak je třeba je nějak smysluplně utratit. Již 6 let se snažím našim radním vysvětlit, že takto pojatý megalomanský projekt je pro naše město nesmysl, že to není vhodná lokalita, že dnes mají lidé trochu jiné představy a hlavně potřeby. A hlavně, že letní kino se dá elegantně řešit nákupem, či pronájmem mobilních zařízení. Tento model je atraktivní tím, že můžete měnit místo promítání, stojí to pakatel, přivezete lavice a židle a objednáte stánek s pivem a limonádou."

Názor koalice je ale neměnný a vyjádřený pouze hlasováním. Nikdo kromě starosty příliš nediskutuje. Stejně tak to bylo ve středu odpoledne, a tak většinou jedenácti hlasů prošla šedesátimilionová investice do opravy letního kina hlasy Nezávislých, ČSSD, ANO a KSČM i přesto, že lidé žijící v blízkosti areálu už dlouho poukazují na to, že takový areál v obydlené zóně není žádoucí a zároveň tam ani není možnost parkování.