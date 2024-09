Řidič nákladního vozidla nad 3,5 t Pracovní pozice: řidič nákladního vozidla 3,5 - 7t, rozvoz mraženého zboží ( kebab ) do Německa, Rakouska, Polska a ČR Požadujeme řidičský průkaz sk. B a C, praxe min. 3 roky, čistý trestní rejstřík, profesní průkaz na sk. C. Zam. výhody: Možnost ubytování v místě výkonu zaměstnání, možnost zajištění profesního průkazu Kontakt: osobně (PO-PÁ.od 12:00 do 17:00), e-mailem - ariandoner2022@gmail.com nebo tel.: 603355534 - p. Osouch 25 000 Kč

Detail nabízené práce