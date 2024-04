Na apríla dopoledne na tričko a 22 stupňů Celsia, odpoledne na mikinu a večer na zimní kabát, teplota kolem sedmé byla v Prachaticích 9 stupňů Celsia. Takové bylo letošní Velikonoční pondělí na Prachaticku. A ke konci týdne přijde další extrém. Teplota podle předpovědí vyšplhá až na 27 stupňů Celsia.

O víkendu prý dorazí léto. Zmrzlina přijde k chuti. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Na apríla kolem poledny byly teploty nad 20 stupnů i ve Volerech nebo ve Strážném. Už kolem druhé odpoledne spadly pod plus deset. Na žádné ze stanic během apríla neklesly teploty na nulu. I když Bučina a Rokytská slať k nule daleko neměly.

Absolutně nejtepleji bylo apríla v Karviné, a to 26,0 °C. „Teplotní extrém byl v pondělí zaznamenán na více než 40 procent stanic,“ informoval Český hydrometeorologický ústav. „Po pondělním přechodu studené fronty očekáváme úterní teploty řádově o 10 stupňů Celsia nižší než dnes. V průběhu týdne se ale bude pozvolna oteplovat,“ dodávají meteorologové.

Na úterý předpověď počasí slibuje nejvyšší denní teploty 11 až 14 ° a proměnlivou oblačnost, na středu většinou polojasno a 12 až 15 °C. Ve čtvrtek, kdy má být zataženo a místy se objeví slabé přeháňky, vystoupají nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C. V pátek už má být kolem dvaceti stupňů.

Zdroj: ČHMÚ

O víkendu má být extrémní teplo

„Už řadu dní panuje v numerických modelech výrazná shoda nad víkendovým výrazným oteplením. Příliv extrémně teplého vzduchu od jihozápadu by měl vrcholit právě o víkendu, ale zdá se, že velmi teplý vzduch přetrvá v prostoru střední Evropy i na začátku příštího týdne,“ říká ČHMÚ. „Víkendové teploty se budou pohybovat kolem 25 °C, v neděli by mohly lokálně dosahovat až k 27 °C, což je naprostý extrém pro začátek dubna. Tyto teploty jsou o neuvěřitelných 15 až 18 °C nad průměrem (vztaženo k období let 1979 až 2010).“