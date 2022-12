Režisér Jiří Strach prožíval déjà vu. Po jedenácti letech se opět vrátil s Andělem Páně na Šumavu. Natáčel tam část příběhu druhého dílu, k níž si „vymodlil" pravou zimní atmosféru. Samotnému natáčení předcházely přípravy v maskérně, ve kterou se proměnila jedna místnost hotelu ve Zdíkově. „Když se dívám, jak vedle líčíme kluky, tak jsem se vrátil o jedenáct let v čase. Je to pro mě neuvěřitelná záležitost. Tentokrát je autorem scénáře Marek Epstein, který příběh napsal do městečka. Jde o volné pokračování, nenavazuje na první díl. Nebe ale zůstává. Diváci tak stále uvidí Jiřího Bartošku jako Boha a Kláru Issovou jako Pannu Marii. Chybět samozřejmě nebudou anděl Petronel v podání Ivana Trojana a čert Uriáš, kterého hraje Jiří Dvořák. Významnou roli tam má chudá vdova Magdaléna, kterou představuje Vica Kerekes, se svou dcerou Anežkou, tu ztvárnila Anička Čtvrtníčková. Jednička byla o schopnosti obětovat se a dvojka přináší téma o schopnosti odpustit nepříteli," popsal režisér Strach, který přiznal, že se nechtěl připravit o to, aby alespoň část filmu natočil na Šumavě.

Byly to nejkrásnější chvíle mého života, říká o natáčení Anděla Páně Jiří Strach

Připsal si část, kdy Petronel a Uriáš spadnou do zasněžené Šumavy. Což se nakonec povedlo, ale bylo to napínavé. „Koho Pán Bůh miluje, toho sněhem navštěvuje, takže v noci sníh napadl. Udál se zázrak jako u prvního dílu, kdy jsme přijeli na Šumavu, nikde ani vločka sněhu, a noc před natáčecím dnem napadl sníh, aby to bylo krásné. Natáčení na Šumavě v lokacích, jako jsou Zhůří a Křemelná, by nebylo možné bez pomoci Národního parku Šumava a Horské služby," řekl Deníku Strach a dodal, proč si vybral právě Zhůří: „Kousek nahoře, asi 500 metrů, jsem točil pohádku Tři životy, takže to tady znám jako své boty. Byla to snadná volba, jen jsme čekali, jak to bude se sněhem. Teď by Mrazík záviděl."

Na Šumavě se natáčelo jen jeden den, poté se štáb přesunul do Českého Krumlova, kde podle režisérových slov nikdo dlouho nefilmoval.

Režisér přiznal, že se lidé nejvíce smáli, když byli na scéně čert s andělem. „Podle této zkušenosti jsme stavěli i dvojku, takže tito dva nám takřka neslezou z plátna," uvedl Strach.

Natáčení si dva hlavní aktéři užívali. „Těšil jsem se, ale s takovou mírnou obavou, že lidé budou srovnávat. Je to trochu ožehavější, než když se točí sólo. Nečekal jsem, že jednička bude mít takový úspěch. Že to tak je, jsem si ověřil. Když se mě někdo zeptá, co budu dělat, a já řeknu, že točíme Anděla Páně 2, tak všichni zjihnou a řeknou, že je to dobře, že se těší," uvedl Trojan, který pokračoval: „Jsme rádi, že jsme s Uriášem oblíbení, ale jsem takový obezřetný, nadšení v sobě dusím. Vždy, když dostanu nabídku, tak z euforie přecházím do mírné deprese, aby vše dopadlo dobře, a nyní je to zvýšené ještě tím, že jde o pokračování a že očekávání bude asi velké," podotkl Trojan.

Ztížené natáčení měl jeho parťák čert, jelikož byl na antibiotikách. Kostymérky se ale o herce staraly a snažily se je dostatečně obléci. Aktérům patří velký obdiv za to, jak se s natáčením ve sněhu a velkém chladnu popasovali. Špičkování mezi hlavními hrdiny nechybělo ani před, ani za kamerou. „Budeme se o špičkování snažit i ve druhém díle. Scénář je i tak napsaný. U těchto dvou kamarádů do deště by měl být zachovaný pink ponk jako v prvním díle," slíbil Dvořák, který dodal, že ho úspěch těší. „Když děláte něco a ještě to má takovouto odezvu, tak si člověk říká, že ten čas nebyl strávený zbytečně," usmíval se Dvořák.

Režisér si tehdy přál, aby se divákům dvojka líbila jako jednička, která měla dle jeho slov nečekaný úspěch. A to nečekal, jak velký zájem vzbudí dvojka. Byl to podle něj zázrak. „Takový zájem nikdo z nás nepředpokládal. Myslím, že v dnešní šílené době se lidé chtějí nechat obejmout laskavostí i dotekem nebe. Nešílím z toho, snažíme se zůstat normální. Přistupuji k tomu s pokorou. Je to věcí víry, vždy je nade mnou někdo vyšší. Jsem vděčný za každého diváka, kterého potěší náš humor, který je chytrý, není podbízivý," řekl Deníku Strach poté, co se kina plnila diváky a přidávala se další a další promítání.