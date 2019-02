Prachatice - Pro nové vodorovné značení na silnicích kraje ve městě nahradil barvu plast, je odolnější

Pracovníci firmy Reno Šumava začali v pondělí v Prachaticích s obnovou vodorovného dopravního značení na silnicích v majetku Jihočeského kraje. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Včera dopoledne začalo prachatické středisko Správy a údržby silnic s obnovou nejen přechodů pro chodce na hlavních tazích silnic ve městě Prachatice.



Obnova malování bílých pruhů patří sice mezi každoroční činnost silničářů, ale letos je přeci jen výjimečná. Přechody totiž budou plastické. Prachatický deník na to upozornil Martin Grožaj z prachatické SÚS. Jako první v harmonogramu bylo značení na silnici v ulici Vodňanská, tedy poblíž základní školy. „Jde o vůbec první obnovu značení ve městě, kde je použita tato technologie," konstatoval Martin Grožaj. Použitá plastová vrstva je odolnější vůči povětrnostním vlivům, chemickému posypu a hrubší strukturou na přechodech je bezpečnější pro chodce.



Dopravní policisté obnovu vodorovného značení kvitují. Podle dopravního inženýra Policie ČR Václava Kalouse má ovšem největší platnost instalace hrubšího povrchu zabarveného červeně. „Tak je to vyřešeno například ve Čkyni a musím říct, že je to velmi přehledné," zhodnotil. Ujistil ale, že každý nový přechod je bezpečnější nejen pro chodce, ale i pro samotné řidiče. „Nový přechod je mnohem lépe a dříve vidět například v mlze. Šofér si ho všimne dříve, což logicky zvyšuje bezpečnost chodce na něm," vysvětlil. Nový povrch na vodorovném značení by měl být vhodnější i pro motorkáře. „Není totiž tolik kluzký," potvrdil dopravní inženýr.