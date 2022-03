Představu, jak by šlo přecházení vyřešit tehdy Jakub Nepustil představil graficky a zastupitelé se shodli, že by bylo vhodné jeho nápad prověřit. Vedení města proto nechalo zpracovat architektonicko – dopravní studii, která by napověděla, zda je vůbec možné podchod pod hlavním tahem silnice postavit a cenu za jeho vybudování. Od projektanta vzniklo podle informací starosty Martina Malého bylo hned několik variant, jak přecházení od obůrky na stezku víly Majolenky vyřešit.

Pro lidi z Ukrajiny Volarští nabídnou budovu staré školy

„Šlo jak o přechod, tak nadchod i podchod,“ vysvětlil Martin Malý s tím, každá z variant má své plusy a mínusy. Cenově se pohybují od jednotek do desítek milionů. „Rozhodnutí bude řešit budoucí zastupitelstvo. Pokud budou finance a nebo dotační peníze, mají možné varianty zpracované ve studii,“ uvedl starosta.

Vedoucí odboru komunálních služeb Luboš Kvasnička upřesnil, že místo pro přecházení by vyšlo na 2 miliony, podchod na 9 milionů a nadchod na 23 milionů korun. „Vše jsou opravdu hrubé odhady cen, jelikož se jedná o studii, nikoli projektovou dokumentaci. Není tak vyloučeno, že by to ve skutečnosti stálo více,“ řekl Luboš Kvasnička.