Přebytky ze zahrádek senioři vysadí na městský záhonek

Prachatice - Máte doma přebytečná semínka či sazenice čehokoliv a nevíte co s nimi?

Lenka Machartová z odboru životního prostředí MěÚ Prachatice ukazuje bedýnky, kam si mohou lidé přijít pro sazenice.Foto: Deník / Leona Fröhlichová

S nápadem nevyhazovat je do kompostu, ale poslat je dál mezi lidi přišli prachatičtí senioři v čele se zastupitelkou Janou Krejsovou. „S myšlenkou vlastně přišel Robert Zeman, který by rád, aby naše město kvetlo. My jsme začali postupně nápad realizovat,“ popsala Jana Krejsová a dodala, že zahrádku má téměř každý a přebytků je až dost. Jedním ze záměrů je také snížit množství odpadu.

A tak Prachatičáci mají od včera možnost přinést semínka či sazenice nejen květin, ale také bylinek nebo dalších plodin do Staré radnice. „Já jsem dodala semínka řepíku a měsíčku, ty už si mohou zájemci ve dvoře radnice vyzvednout,“ řekla Jana Krejsová a vyzývá zahrádkáře, aby se také zapojili. Od včera jsou ve Staré radnici k dispozici dvě bedýnky označené jako semínka – přinést a semínka – vezmi si.

Tím ale nápad vyměňovat si rostlinky nekončí. Senioři totiž mají v plánu vytvořit městský záhonek, kde by si mohli lidé vyrostlou bylinku utrhnout. Místo pro takový záhon už Jana Krejsová také vytipovala. „Měl by být už možná v příštím týdnu v Zahradní ulici ve vyvýšeném prostoru vedle biblioboxu,“ řekla.

A protože vše je spojené se vším, využijí senioři k založení městského záhonu městský kompost. V první linii prý vysadí odrazové rostliny, přesněji okrasné květiny, chybět prý nebudou ani cibuloviny. „V pozadí vysadíme bylinky, které by si lidé mohli utrhnout a odnést domů,“ vysvětlila plány Seniorské občanské společnosti Jana Krejsová.