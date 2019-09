Proto tu letos až do 15. září probíhá Letní soutěž s první kostkou cukru. „Podstata soutěže je v tom, že nám lidé zašlou pohled z dovolené nebo výletu, na kterém je nalepená známka s první kostkou cukru. Pohled je nutné zaslat do infocentra na Palackého náměstí v Dačicích. Důležité je také připsat jméno, příjmení a emailovou adresu,“ zmínila referentka dačického odboru kultury a cestovního ruchu Markéta Nováčková.

Známku je možné zakoupit na dačickém íčku, v muzeu nebo na poště. „Je o ně velký zájem,“ dodala referentka.

Pohledů opatřených novou známkou se zatím na infocentru sešlo na sedmdesát. A protože platí pouze v České republice, je soutěž věnovaná jen výletníkům po naší kotlině. A opravdu dorazily pohledy ze všech koutů republiky.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 27. září, tedy na Světový den cestovního ruchu. „Vylosujeme tři šťastlivce, kteří od nás získají ceny,“ připomněla Markéta Nováčková.

Výherci pak dostanou zprávu na email, který uvedli na soutěžním pohledu, a to nejpozději do konce září. Těšit se mohou na cestovní kufr a poukázky do obchodu se sportovními potřebami.

Lucie Váchová