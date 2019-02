Prachatice /FOTOGALERI, AUDIO, VIDEO/ – Ustavující jednání prachatických zastupitelů potvrdilo nejužší vedení města Prachatice tak, jak ho minulý týden zveřejnili zástupci koaličních partnerů.



Třináct koaličních hlasů je tak silných, že se nikdo z nominovaných nemusel obávat, že by hlasováním neprošel. I tak zastupitelé volili starostu, místostarostu a radu města tajně. Starosta Martin Malý byl zvolen 15 hlasy. Navrženého kandidáta tak s největší pravděpodobností podpořily také dva hlasy KSČM.

Místostarostou se v pondělí v půl třetí odpoledne stal Jan Klimeš, který byl zvolen přesně třinácti koaličními hlasy. Patnácti hlasy, stejně jako starosta, byli zvoleni také čtyři členové rady: Jana Krejsová, Vladimír Lang, Hana Mrázová a Radka Paulová. Třináct hlasů získal zbylý člen rady Václav Kuneš.

Starosta Martin Malý na dnešní ráno svolal poradu vedoucích odborů. Právě tam bude představen nový místostarosta Jan Klimeš. „Ráno se také sejdu s Robertem Zemanem, jenž mi předá základní informace o tom, co mě v mé nové pozici čeká," řekl po pondělním jednání nový místostarosta Jan Klimeš.

Zároveň upřesnil, že ho čeká také rozloučení na gymnáziu, kde šestadvacet let vyučoval. „Svému nástupci musím také předat vše potřebné," zkonstatoval s tím, že pokud mu čas dovolí, chtěl by dále vést seminář pro studenty v maturitním ročníku. „To všechno ukáže až čas. V tuto chvíli nevím, do čeho jdu a zda to bude vůbec reálné," uvažoval místostarosta.