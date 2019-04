Prachatice – Prachatická opozice chtěla zkrátit program jednání zastupitelů o jedenáct bodů. Neuspěla. Program nakonec neprošel vůbec, koalici chyběl jediný hlas.

Jednání prachatického zastupitelstva skončilo po dvaceti minutách. Zastupitelé neschválili program. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Jednání zastupitelů začalo v pondělí 1. dubna ve tři odpoledne. O dvacet minut později starosta Martin Malý (Nezávislí) musel jednání ukončit. Zsolt Keczkeméthy (Nezávislí) předem oznámil pozdní příchod a koalice Nezávislých, ANO, ČSSD s podporou Zdeňka Kollara (KSČM) nedokázala deseti hlasy schválit program jednání. Růžena Štemberková (KDU-ČSL) navrhla zkrácení programu s tím, že jedenáct odložených bodů chtějí projednat na do měsíce svolaném zastupitelstvu. Protinávrh neprošel. „Třicet dva bodů programu krát nějaký čas znamená, že bychom tu seděli opětovně dlouho do noci. Stále si stojíme za tím, že jednání by měla být častější s nižším počtem bodů.Navrhli jsme proto odložit body, které potřebují dostatečný čas na projednání a vyjádřit by se k nim měli či mohli také obyvatelé města,“ zdůvodnila. Jan Bauer (ODS) doplnil, že opozice chce kratší a častější jednání zastupitelů.