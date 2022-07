„Očkování je určeno pro osoby nad šedesát let a chronicky nemocné pacienty ve věku 18-59 let,“ upřesnila s tím, že očkování bez předchozí registrace má v prachatickém OČKu zatím dva termíny. První je ve čtvrtek 28. července v čase od 7 do 12 hodin a druhý 4. srpna od 7 do 12 a od 13 do 15 hodin v prostorách u dětských ambulancí. Podmínkou pro druhou posilovací dávku je odstup minimálně čtyři měsíce od předchozího očkování. Ostatní zájemci by se měli očkovat od 15. srpna přes rezervační systém.