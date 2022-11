Společně se pak všichni zúčastnili dalších přednášek slovenských, maďarských a bosenských zástupců. Díky skvělému a profesionálnímu překladu z českého jazyka do angličtiny Jakubem Imberou a z angličtiny do bosenštiny Naďou Stojsin Crljic to byl i pro nás velký přínos. Vedoucí celého projektu pro všechny je Senada Omerović Džankić, která vede v Zavidovici Cetrum pro matky,

a tak zástupci Česka měli možnost ho také navštívit, děti jim zazpívaly a dostaly dárky, které Prachatičtí dovezli od senátora Tomáše Jirsy, města Prachatice a společnosti KreBul.

Cílem projektu je podpořit vznik mateřských center v Bosně a Hercegovině a zároveň zvýšit povědomí o právech žen, které i v dnešní době nemají v této zemi rovnocenné podmínky s muži. Město Prachatice se svými příklady fungování Rodinného centra Sluníčko, Komunitního centra Na Půdě, Na Sadech, SeniorPointu Prachatice, ale i komunitami jako je klub zdravotně postižených a další spolky, se staly vzorem, nejen pro bosenské účastnice akademie.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádského grantu z Mezinárodního visegrádského fondu. Fond Misuya má podpořit myšlenku udržitelné regionální spolupráce v regionu Střední Evropy.

Hanka RH+ Rabenhauptová