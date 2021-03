Střelci mají svou část nové střelnice nad sběrným dvorem v Krumlovské ulici zkolaudovanou. Podle slov Josefa Amorta, předsedy prachatického střeleckého klubu, prochází zkušebním provozem. „Do léta se chceme mít hotovo a přestěhovat se,“ říká a dodává, že zkoušky hluku v hale dopadly na jedničku.

Nová prachatická střelnice nad sběrným dvorem v Krumlovské ulici. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Do letních prázdnin už by měla být hotová i městská část střelnice, ta malorážková. Alespoň to předpokládá Martin Malý, starosta Prachatic. Původní střelnici mají střelci do konce roku v pronájmu. Město totiž v roce 2017 areál střelnice Pod Cvrčkovem od střeleckého klubu odkoupilo za necelých dvanáct milionů korun. Střelci peníze použili na odkup městských pozemků pro odhlučněnou střeleckou halu. „Město staví nekrytou malorážkovou střelnici. Vyjde nás na zhruba sedm milionů korun,“ upřesňuje prachatický starosta.