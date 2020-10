Krytou halu prachatický střelecký klub dokončí do tři měsíců. Městská malorážková střelnice bude příští rok.

Stavba nové prachatické střelnice. Stav na konci srpna 2020. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Do konce roku budou prachatičtí střelci kolaudovat novou zastřešenou střeleckou halu, kterou začali stavět v polovině letošního roku. Potvrdil to Josef Amort, předseda prachatického střeleckého klubu. „Pak by měl následovat tříměsíční zkušební provoz,“ dodal.