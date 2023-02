Starosta Jan Bauer je na strážníky pyšný. Dobrou zprávou pro něj bylo, že se strážníci zachovali duchapřítomně a muže zachránili. "Samozřejmě můžete namítnou, že tohle od nich čekáme, to ale nijak neumenšuje význam toho, co se jim podařilo. Zachránili lidský život, to je vždy něco mimořádného,“ řekl Jan Bauer.