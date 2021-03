Podpořit prachatické zdravotníky se rozhodli amatérští běžci ze skupiny Mattoni FreeRun. A jejich způsob podpory je víc než originální. Chtějí totiž podle slov Jana Kocourka spojit příjemné s užitečným. Za každý uběhnutý kilometr v dubnu dá každý z nich do společné kasičky jednu korunu. „Naším cílem je nashromáždit do nejvyšší částku, za kterou pak nakoupíme drobné občerstvení pro záchranáře i zdravotníky a zpříjemnit jim tak jejich těžkou péči o pacienty,“ popsal cíl prachatických sportovců Jan Kocourek.

Peníze. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Také prachatičtí sportovci si totiž plně uvědomují současnou situaci a není jim lhostejná. „Obdivujeme práci zdravotníků, kteří už rok neustále pomáhají nám všem. I do našeho sportu se promítla všechna omezení nařízená vládou,“ říká Jan Kocourek. Upřesňuje, že za normální situace by prachatičtí sportovci byli na začátku běžecké sezony. Veškeré závody jsou ale v tuhle dobu zrušené nebo posunuté až na "někdy". „Některé z nich byly přeloženy již podruhé. My se však musíme připravovat dál a náš sport na rozdíl od kolektivního sportu můžeme provozovat i v této době, jen na omezeném území a v omezeném počtu, což pro nás není až tak zásadní,“ vysvětluje Jan Kocourek.