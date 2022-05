Například netolický Spolek 3D připravuje vyjížďku s názvem Kolem kolem Netolic. Zájemci o účast mají sraz v 9 hodin u muzea. Spolek 3D Netolice uvádí na svém Facebooku toto: „Po roce se opět vydáme na cyklovýlet. Sraz na náměstí před muzeem. Délka trasy je 35-40 km. Zastávky po cestě jsou plánovány, výlet se pojede na pohodu. Trasa povede přes novou stezku na Podroužek, odtud přes Švarcenberský dvůr na Žitnou a Vrbici. Poté panoramatickou trasou do Kralovic, na Panský mlýn a kolem Zlatého potoka do Vitějovic. Z Vitějovic vystoupáme na vrch Osule, kde jsou pozůstatky stejnojmenného hradu. Dále z Vitějovic zkratkou do Hracholusk a odtud zadem na Jedlový vrch a dolů ke Stříbrnému rybníku. A už je jen kousek na zámek Kratochvíle, kde je možné se v přilehlé restauraci občerstvit a pak pokračovat po nové cyklostezce zpět do Netolic.“

Plavení dřeva na Schwarzenberském plavebním kanále

Ředitel Schwarzenberského plavebního kanálu Hynek Hladík zase vydal první letošní rozkaz k plavení dřeva na Jeleních Vrších u Nové Pece: "Nařizuji tímto provést první ukázkovou plavbu dříví u příležitosti zahájení 25. novodobé plavební sezóny v sobotu dne 14. června 2022 na Jeleních Vrších. Plavbu nařizuji provést od domu čp. 13 (od sochy plavce Hynka) na Jeleních Vrších zhruba 9 sáhů před hranicí prvního a druhého úseku za můstek ve vzdálenosti cca 191 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku. Splaveno bude zhruba 1/4 sáhu palivového dřeva. Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni. Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům."

Polena na vodu kanálu vhodí letos poprvé druhou květnovou sobotu

Začátek sobotního programu je naplánován na jednu hodinu odpoledne úvodním vystoupením souboru Libín-S Prachatice. Nové plavební sezoně požehná P. Karel Falář, administrátor římsko-katolické farnosti Volary. Zástupce obce Nová Pec by měl předat představiteli rakouské kulturní iniciativy Sunnseitn Gotthardu Wagnerovi roční nájemné za skulpturu Davida Svobody Strážce, která stojí v místě odbočení Želnavského kanálu z plavebního kanálu. Na pódiu pak vystoupí hudební skupina Wiadawö vedená Gotthardem Wagnerem. „Je velmi pravděpodobné, že se v improvizaci přidá i některý z muzikantů Libín-S. Rakušany potom až do setkání s plavením dřeva opět vystřídá Libín-S Prachatice,“ doplnil Hynek Hladík.

A hned po plavení budou do řad plaveckých učňů přijati v malém ceremoniálu všichni malí pomocníci při plavení dřeva. Po poklepání loveckým tesákem na ramena budou určeni plaveckými učni, což bude stvrzeno diplomem plaveckého učně a dostanou noví učni také učebnici plaveckého učně. Po ceremoniálu bude vyhrávat Libín-S až zhruba do čtyř hodin odpoledne.

Veselé pohádky ze Čkyně v Dobré, Lenoře, Stožci i Strážném

Veselé pohádky pro děti i dospělé v podání ryze pánského souboru, který má název Národní divadlo Čkyně, jeho protagonisté zahrají o víkendu hned několikrát. Pohádku O 12 měsíčkách v sobotu 14. května od 14.30 hodin uvidí zájemci v Penzionu a hospodě u Němečků v Dobré a od 17 hodin v Penzionu a restaurantu U Sousedů ve Strážném. Ve Stožci v restauraci U Pstruha pak zahrají v sobotu 14. května od 12.30 hodin pohádku O Karkulce, tu si ještě v sobotu od 19 hodin herci "střihnou" v sále Sokolovny v Lenoře.

Jeden protagonistů, Pavel Pechoušek, popsla, že pohádka O 12 měsíčkách je inspirována klasickou lidovou předlohou. Je celá napsaná ve verších. Jedná se o pohádkový epos o lásce půvabné vesnické dívky Marušky, kterou trápí zlá macecha a nevlastní sestra Holena s holenami na nohou, a ztepilého vietnamského chlapce Nguyena. Holena a macecha dávají Marušce úkoly, které odporují přírodním zákonům. Za normálních okolností by byly nesplnitelné a Bůh ví, jak by to s Maruškou dopadlo, kdyby…vždy nesáhl do regálu majitel vietnamské večerky Nguyen. Večerku si postavil na vrcholu nejvyššího kopce, takže široko daleko nemá konkurenci. Maruška vyhnaná do toho nejhlubšího lesa, tam na večerku narazí. Jedná se o osudové setkání. I když to tak zpočátku nevypadá…

Silnice na Fefry je hotová, auta už tudy jezdí

Ngyuen nejprve sleduje jen svůj zisk, kalkuluje s myšlenkou, že i když se u něj Maruška nejprve zadluží, tak nakonec bude celá její rodina nakupovat jen u něj. Nakonec ho ale zlomí Maruščiny půvaby. Také Maruška zjišťuje, že fyzicky vyčerpávající túru na vrchol Plechého absolvuje vždy ráda a postupně si odsud odnáší nejen různé ovocné plody, které si doma naporoučely Holena a matka, ale i další plody lásky. Láska Nguyena a Marušky v závěru představení nezadržitelně vytryskne ven jako sluneční paprsek a už mu nezabrání ani dvojice zlých, zakomplexovaných intrikánek.

Karkulka, kterou zajímá jen facebook, kontroluje kolik má dat na svém mobilním telefonu a miluje youtuberku Shopaholic Nicol, jde poprvé do lesa, aby babičce, která bydlí za trnkovým keřem donesla gulášek a slivovičku. V tom nejhlubším porostu potkává jeho krále, strašlivého vlka. Snaží se ho postrašit, ale ten si je dobře vědom svého neohroženého postavení v tamním systému ochrany přírody. Myslivci pro něj díky zákonu 114/1992 Sb. nepředstavují žádné nebezpečí. Když ho Karkulka ale lstí přesvědčí, že babička, kterou právě spolkl, je infikovaná a kriticky ohroženého vlka bude na Vimpersku o jednoho méně, přijíždí na scénu veršují zvěrolékař Dušan Myslivec ve svém wartburgu. Vše skončí dobře, jak to v pohádkách chodí, vlk se vrací do divočiny, babička upletla během svého pobytu nedaleko dvanácterníku svetr pro MVDr. Myslivce i Karkulka začíná brát reálý svět konečně více vážně, než ten virtuální. Zdálo by se, že je konec…představení nyní graduje zpěvem chorálu O reintrodukci, který oslavuje vlčí apetit.

Parkán Společně 2022

Hudbu, dobré jídlo a dobrou zábavu prý dnes nabídne prachatický Parkán. Právě tam se odehraje vůbec první akce podobného typu v Prahaticích. Začátek je naplánován na desátou hodinu dopoledne a k mání budou lokální i exotické produkty. Podle spolupořadatele Jakuba Hodiny se chystají také hudební vystoupení a zábava pro děti. Jde prý o malý hudební a gastrofestiválek, kde si všichni, kdo přijdou, přijdou na své. Bude dobré pivo, víno, nealko, dětský koutek, k ochutnání budou například cvrčci, nebo gruzínská či indická kuchyně, rolovaná zmrzlina a spoustu dalšího.