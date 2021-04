Zápis dětí do prachatické Mateřské školy se chystá na první dva týdny v květnu. A stejně jako loni to bude možné pouze distančně, tedy bez přítomnosti rodičů i dětí.

Školka. Ilustrační foto | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

„Rodiče mohou žádosti o přijetí podávat od 2. do 16. května,“ upřesnila ředitelka prachatické Mateřské školy Helena Turková Kubátová s tím, že škola musí zaručit bezpečnost dětí i dospělých a respektovat omezení. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. srpna letošního roku dosáhnou věku 5 let. Veškeré dokumenty, které jsou pro přihlášení dětí do mateřské školy potřeba, rodiče najdou na www.msprachatice.cz. K přihlášce pak musejí doložit kopii rodného listu a evidenční list potvrzený praktickým lékařem, že je dítě řádně očkované. Přihlášku lze podat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo vhozením do poštovní schránky v Mateřské škole v České ulici. Rodiče zároveň musí v přihlášce uvést pracoviště školky, které jejich dítě bude od září navštěvovat. Vybírat mohou z pěti pracovišť, a to v ulicích Krumlovská, Zahradní, Česká, Skalka nebo Nebahovská.