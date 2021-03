Navrhoval přerušení svodidel s tím, aby se umožnilo přecházení chodců na vlastní nebezpečí. Správce komunikace, Správa a údržba silnic, a policie podle informací Martina Malého, starosty Prachatic, neříkají rezolutně, že to nejde. „My ale zvažujeme další možnosti, kde by se dalo přecházet bezpečněji. Tedy o něco výš v místě, kde už nejsou tři ale jen dva jízdní pruhy. Diskutujeme o tom, jak docílit toho, aby tam lidé mohli bezpečně přecházet,“ popsal současnou situaci prachatický starosta.

S tím ale souvisí další problémy v podobě chybějící části chodníku k mostu na Lázně sv. Markéty a rychlost aut tam není omezena. Snížená na sedmdesátku je až od odbočky směrem do města. „Nápad má v ruce projektant, aby řekl, jaké máme možnosti s důrazem na co největší bezpečnost přecházejících,“ popsal Martin Malý s tím, že zatím nechce dávat lidem z Prachatic naději, že něco podobného na výpadovce na Volary bude.

Martin Grožaj ze Správy a údržby silnic v Prachaticích přerušení svodidel považuje za nesmysl. Přecházení přes tři pruhy nepřidá v úvahu. Správce komunikace nesouhlasí s rozdělením svodidel, jež zakazují vjezd na „starou Volarskou“. To by bylo až příliš nebezpečné. V místě pro přecházení přes dva pruhy nad křižovatkou by podle Martina Grožaje musel investor udělat takové stavební úpravy, aby nástupní plocha na přecházení byla bezpečná. „Za standardních bezpečnostních prvků je to reálné, ale rychlost v místě by musela být snížena na padesátku,“ odhaduje a dodává, že taková místa pro přecházení nejsou obvyklá v případě, že je do lokality jiný bezpečný přístup. A ten do lokality Lázní sv. Markéty je přes sídliště Pod Lázněmi.

Další nebezpečné místo na stejné silnici je o několik desítek metrů dál u Zoo obůrky u Fefrovských rybníků. Na návrh Jakuba Nepustila město nechává zpracovat studii na stavbu podchodu.