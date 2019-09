Prachatičtí běžci v roce 1990 poprvé po pádu železné opony vyběhli do německého Pasova. Letos si štafetový běh zopakují jako vzpomínku na 30. výročí „Sametové revoluce“. Tehdy je podpořil první prachatický porevoluční starosta Zdeněk Černý a v došlo k historicky prvnímu porevolučnímu setkání se zástupci vedení města Pasov.

Letos obnovený štafetový běh bude mít podle slov Jana Kocourka, organizátora akce, start tuto sobotu na prachatickém Velkém náměstí. „Minimálně dva z nás, co jsme tehdy hned po revoluci běželi poprvé přes hranice, se zapojí také do letošního běhu,“ upřesnil. Bude to právě on a Michal Polomský. V dalších letech by se běh do Grainetu pak měl stát tradicí.

Prachatičáci ale nepoběží až do Pasova. Rozhodli se „klusat“ po trase Zlaté stezky do partnerského města Grainet. „Je to asi šedesát kilometrů a střídat se bude pět lidí. Na hraničním přechodu Mechový potok se k nám přidají čtyři běžci z Grainetu,“ doplnil organizátor přeshraničního běhu Jan Kocourek.

Z Prachatic se sportovci symbolicky vyběhne starosta Martin Malý a v Grainetu na běžce bude se zástupci tamní radnice vyčkávat místostarosta Jan Klimeš. Trasu bývalé obchodní trasy Zlatá stezka vybral organizátor Jan Kocourek zcela záměrně. Není totiž v dnešním provozu běžet po silnici jako tehdy a navíc Zlatá stezka spojovala lidi před staletími, stejně jako v současnosti lidi spojuje sport. Není ale důvod běžet až do Pasova, neboť město není pro Prachatice oficiálně partnerským, za to Grainet ano. "Během svobody chceme přispět k setkávání lidí přes hranice, k jejich lepšímu poznání, navázání přátelství a porozumění mezi Čechy a Němci," doplnil Jan Kocourek. Běžci mají navíc v plánu minimálně pozdravit vedení Stožce, obce, která leží na trase Zlaté stezky.

Start vzpomínkového běhu k 30. výročí sametové revoluce je připraven na desátou hodinu ráno na prachatickém Velkém náměstí jako součást Prachatických podzimních slavností 2019. Další časový rozvrh bude předběžně:

- 11 hodin: Křišťanovice (parkoviště) – předání štafety

- 12 hodin: Volary

- 13 hodin: České Žleby (parkoviště)

- 13.30 hodin: Hraniční přechod Mechový potok (česko-německá hranice). Připojení běžců z partnerského Grainetu

- 14.20 hodin: Leopoldsreut (parkoviště) – předání štafety (společný běh všech účastníků do cíle)

- 15.30 hodin: Grainet – přivítání běžců zástupci partnerského města

- V roce 1990 běželi do Pasova po hlavní silnici Jan Kocourek, Michal Polomský, Michal Piloušek st., Miroslav Lorenc, Karel Bárta a Jindra Fidler.



- Letos do Grainetu poběží Jan Kocourek, Michal Polomský, František Bican ml., Josef Štemberk a Kamil Štěpán.