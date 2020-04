V úterý 7. dubna rozhodli radní o tom, že podnikatelům, kteří byli nuceni v souvislosti s koronavirovou krizí své provozovny podle nařízení vlády uzavřít, sníží až o sto procent nájemné v prostorách určených k podnikání. "Snížení nájemného bude platit zpětně od 14. března do doby zrušení omezujících opatření," řekl Martin Malý, starosta Prachatic.

Snížení nájemného má jednu podmínku. "Podpora se týká nájemců nebytových prostor, kteří neměli vůči městu Prachatice závazky po splatnosti k 31. prosinci 2019," doplnil Martin Malý. Podle podkladů, které si nechalo město Prachatice připravit od Městské správy domů a bytů, by mělo jít o přibližně čtyři desítky podnikatelů a mohlo by to město stát asi sto padesát tisíc korun.

Žádost o snížení nájemného mohou jednotliví podnikatelé podat elektronicky na Finanční odbor Městského úřadu v Prachaticích do 15. května. Velmi jednoduchý formulář, němž podnikatel musí popsat svou situaci, je k dispozici na webu města Prachatice.

Zároveň radní odložili splatnost plateb za nájemné a služby nájemcům, kteří mají pronajaté nebytové prostory od města Prachatice. Odložení je pro ty, kteří byli tímto nouzovým stavem poškozeni a je stanoveno maximálně do konce října 2020. "Chceme tak pomoc i těm podnikatelům, kteří sice nebyli nuceni uzavřít své provozovny, ale rovněž se mohli dostat do finanční tísně," zdůvodnil prachatický starosta s tím, že takových podnikatelů může být asi stovka. Město jako pronajímatel, nebude za uvedené období účtovat nájemcům úroky z prodlení za opoždění finančních plnění plateb nájemného včetně služeb. Tato skutečnost nebude považována za důvod k výpovědi z nájmu. O odložení nájemného nemusí podnikatelé žádat, stačí to oznámit na Městskou správu domů a bytů.