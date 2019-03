Prachatice – Od rodinných domků sváží Prachatičtí komunální odpad jednou za dva týdny. Na sídlišti zůstává svoz týdenní. Zatím.

Ilustrační foto. | Foto: Ludmila Kolešová

Změny ve svozu odpadu zaznamenali v letošním roce hlavně majitelé rodinných domů. Těm totiž nově město sváží komunální odpad jednou za dva týdny. Město Prachatice ve snaze o větší podíl tříděného odpadu jim podle slov Lenky Machartové z odboru životního prostředí nabídlo možnost mít extra popelnici na papír a plast. Technické služby svážejí nádoby na tříděný odpad od rodinných domků jednou do měsíce v lichých týdnech. „Tři sta domácností možnosti využilo,“ zkonstatovala Lenka Machartová. Existuje harmonogram svozu a podle něj mají lidé nádoby připravit k odvozu. „Třídím a mám nádobu na plast. Tuhle ho nevyvezli a pak sesypali do komunálního odpadu,“ podotkl majitel domu ze Starých Prachatic. Lenka Machartová o případu ví a ujišťuje, že šlo o chybu člověka, která by se neměla opakovat.