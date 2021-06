Prachatický krytý bazén i veřejné koupaliště Hulák se otevře 14. června. S rozvolněním otevřelo prachatické sportovní zařízení saunový, a to ještě s vládou stanoveným omezením.

První den bude otevřeno od 14 do 20.30 hodin pro společné saunování. Stejně tak to bude i v dalších dnech tohoto týdne s tím, že v pátek a v sobotu bude otevřeno do 21 hodin. „Kapacita sauny je omezena na dvacet osob, proto nebude v provozu velká panoramatická sauna a venkovní terasa,“ informovala Ivana Jeřábková ze Sportovního zařízení Prachatice s tím, že otevřené budou: finská sauna, solná jeskyně, parní lázně, ochlazovací bazén, ledopád a odpočívárny. „Při vstupu do saunového světa musejí návštěvníci doložit jeden z dokumentů. Na výběr mají potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, doklad o očkování, potvrzení o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo čestné prohlášení,“ doplnila. Protože je kapacita saunového světa omezena, mohou si zájemci saunování zarezervovat na pokladně bazénu a telefonu 388 316 785. Plavecký bazén a venkovní areál Hulák budou v provozu až od pondělí 14. června.