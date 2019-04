Prachatice – Na konci loňského roku dostala bývalá ubytovna v Krumlovské ulici novou fasádu. Celkovou rekonstrukcí dům prošel v roce 2010 a stálo to sedmnáct milionů korun.

Bývalá ubytovna dnes bytový dům s malometrážními byty v Krumlovské ulici v Prachaticích. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Během letoška bude jeho modernizace dokončena, kromě fasády bylo potřeba i další dílčí opravy uvnitř objektu. Prachatickým by měla pomoc dotace. Podle starosty Martina Malého by město mělo dotaci obdržet někdy v polovině letošního roku. Na její administraci zastupitelé uvolnili před pár týdny padesát tisíc korun. „Rozpočet modernizace je zhruba pět milionů korun, co v tom vlastně bude,“ dotazoval se Júsuf Traore při nedávném jednání zastupitelů. Martin Malý vysvětlil, že se město stále drží asi dva roky starého plánu mít v bytovém domě malometrážní byty. Většina bytů tam je o velikosti 2 + 1. „Po takových bytech je ve městě poptávka,“ řekl starosta už před časem.